Машины и дом пострадали в результате работы ПВО в Белгороде и Белгородском районе

Повреждения зафиксировали в областном центре и Разумном. Помимо этого, прилёты накануне были в Лозовом и Нечаевке, в Таврово-8 сбили два дрона, а в Драгунском с беспилотников вновь сбросили взрывное устройство, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

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