Машины и дом пострадали в результате работы ПВО в Белгороде и Белгородском районе

Posted Сегодня, 08:32
Published Сегодня, 08:32
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Updated Сегодня, 08:34
6 июня в небе над Белгородом система ПВО сработала по двум воздушным целям. От упавших осколков пострадали три автомобиля. Раненых среди мирных жителей нет, отметил губернатор.
В Разумном в результате работы ПВО от осколков пострадали кровля дома и автомобиль. В Таврово-8 система противовоздушной обороны сбила два дрона, обошлось без пострадавших и разрушений.
В Драгунском в очередной раз с беспилотников сбросили самодельное взрывное устройство. Пострадавших и разрушений нет. Аналогичные происшествия, судя по оперативной сводке, случились 4 и 5 июня.
В Лозовом и Нечаевке зафиксировали три и восемь прилётов соответственно. По приграничной Журавлёвке выпустили 33 артснаряда, дважды атаковал дрон-камикадзе. Повреждения зафиксировали в пяти домах.
Добавим, что громко в Белгороде накануне было как минимум три раза: первые взрывы в небе прогремели днём, бахи горожане также слышали и вечером.