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Машины и дом пострадали в результате работы ПВО в Белгороде и Белгородском районе

7 июня 2023, 08:32
Фото: страница губернатора Вячеслава Гладкова в соцсети
архивное фото
Повреждения зафиксировали в областном центре и Разумном. Помимо этого, прилёты накануне были в Лозовом и Нечаевке, в Таврово-8 сбили два дрона, а в Драгунском с беспилотников вновь сбросили взрывное устройство, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Пво

6 июня в небе над Белгородом система ПВО сработала по двум воздушным целям. От упавших осколков пострадали три автомобиля. Раненых среди мирных жителей нет, отметил губернатор.

В Разумном в результате работы ПВО от осколков пострадали кровля дома и автомобиль. В Таврово-8 система противовоздушной обороны сбила два дрона, обошлось без пострадавших и разрушений.

В Драгунском в очередной раз с беспилотников сбросили самодельное взрывное устройство. Пострадавших и разрушений нет. Аналогичные происшествия, судя по оперативной сводке, случились 4 и 5 июня.

В Лозовом и Нечаевке зафиксировали три и восемь прилётов соответственно. По приграничной Журавлёвке выпустили 33 артснаряда, дважды атаковал дрон-камикадзе. Повреждения зафиксировали в пяти домах.

Добавим, что громко в Белгороде накануне было как минимум три раза: первые взрывы в небе прогремели днём, бахи горожане также слышали и вечером.

В небе над Белгородом прогремели взрывы: сработала система ПВО
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