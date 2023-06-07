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Published Сегодня, 14:01

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Лесопосадки расчищают вдоль дорог регионального значения в Белгородской области

7 июня 2023, 14:01
Фото: правительство региона
Порядка 55 млн рублей направят на эти цели, сообщает пресс-служба облправительства.

В этом году работы ведутся в пяти муниципалитетах. Так, в Ивнянском, Ракитянском и Красногвардейском районах запланированные объёмы уже выполнены. С поставленными задачами также уже справились по трассам Зыбино — Крюково, Борисовка — Хотмыжск — Никитское — Русская Берёзовка. Привели в порядок насаждения в районе Крюковского леса в сторону села Трефиловка.

В ближайшее время подрядчик зайдёт на объекты Старооскольского горокруга. Кроме того, почти 15 гектаров территории предстоит расчистить и в Борисовском районе.

Работы выполняет компания «Таурус». Подрядчик задействовал две бригады по три единицы техники в каждой, при этом для валки и дробления древесно-кустарной растительности в щепу используется самоходный мульчер.

С 1 июня самоходные мульчеры работают на территории Стригуновского сельского поселения по трассе Бессоновка — Солохи — Стригуны. В планах также участки от большого перекрёстка на объездной дороге в сторону Высокого и возле поворота к санаторию «Красиво».
пресс-служба правительства региона
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#Артем Черненко#Хорошие новости#Общество#Очистка дорог#Мульчер#Правительство#Белгородская область
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