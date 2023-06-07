Лесопосадки расчищают вдоль дорог регионального значения в Белгородской области

В этом году работы ведутся в пяти муниципалитетах. Так, в Ивнянском, Ракитянском и Красногвардейском районах запланированные объёмы уже выполнены. С поставленными задачами также уже справились по трассам Зыбино — Крюково, Борисовка — Хотмыжск — Никитское — Русская Берёзовка. Привели в порядок насаждения в районе Крюковского леса в сторону села Трефиловка.