Лесопосадки расчищают вдоль дорог регионального значения в Белгородской области

Posted Сегодня, 14:01
Published Сегодня, 14:01
Modified Сегодня, 14:03
Updated Сегодня, 14:03
В этом году работы ведутся в пяти муниципалитетах. Так, в Ивнянском, Ракитянском и Красногвардейском районах запланированные объёмы уже выполнены. С поставленными задачами также уже справились по трассам Зыбино — Крюково, Борисовка — Хотмыжск — Никитское — Русская Берёзовка. Привели в порядок насаждения в районе Крюковского леса в сторону села Трефиловка.
В ближайшее время подрядчик зайдёт на объекты Старооскольского горокруга. Кроме того, почти 15 гектаров территории предстоит расчистить и в Борисовском районе.
Работы выполняет компания «Таурус». Подрядчик задействовал две бригады по три единицы техники в каждой, при этом для валки и дробления древесно-кустарной растительности в щепу используется самоходный мульчер.
С 1 июня самоходные мульчеры работают на территории Стригуновского сельского поселения по трассе Бессоновка — Солохи — Стригуны. В планах также участки от большого перекрёстка на объездной дороге в сторону Высокого и возле поворота к санаторию «Красиво».
пресс-служба правительства региона