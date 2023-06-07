Ламинат с фаской: почему это лучший выбор

Кроме декоративной функции у ламината с фаской есть и практические преимущества. Она скрывает щели, которые образуются со временем между панелями и продлевает срок службы покрытия. Кроме того, она сглаживает неровности основы и амортизирует механическую нагрузку на него. И, наконец, ламинат с фаской может визуально изменять размеры комнаты, делая ее шире или длиннее в зависимости от количества сторон с фаской. Многие люди отдают предпочтение именно ламинату с фаской, а не классическому из-за его преимуществ. Несмотря на то, что он дороже, его дополнительные преимущества и красота оправдывают дополнительные затраты. Кроме того, выбор ламината с фаской может быть особенно полезным в помещениях с высоким уровнем влажности, таких как ванные комнаты и кухни. Фаски помогают защитить покрытие от влаги и деформаций, плесени и других проблем, связанных с повышенной влажностью.