Ламинат с фаской: почему это лучший выбор

Posted Сегодня, 12:54
Published Сегодня, 12:54
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Updated Сегодня, 12:55
Обычный ламинат имеет прямой срез и плотно прилегающие ламели. В то время как фаска имеет скошенные углубления под углом, которые наносятся на продольные стороны доски. Она может быть двух- или четырехсторонней и наносится методом вальцевания. Как правило, ламинат с фаской имитирует деревянную текстуру, что позволяет создать интересный дизайн, чередуя ламели разной ширины.
Ламинат с фаской: особенности и преимущества
Кроме декоративной функции у ламината с фаской есть и практические преимущества. Она скрывает щели, которые образуются со временем между панелями и продлевает срок службы покрытия. Кроме того, она сглаживает неровности основы и амортизирует механическую нагрузку на него. И, наконец, ламинат с фаской может визуально изменять размеры комнаты, делая ее шире или длиннее в зависимости от количества сторон с фаской. Многие люди отдают предпочтение именно ламинату с фаской, а не классическому из-за его преимуществ. Несмотря на то, что он дороже, его дополнительные преимущества и красота оправдывают дополнительные затраты. Кроме того, выбор ламината с фаской может быть особенно полезным в помещениях с высоким уровнем влажности, таких как ванные комнаты и кухни. Фаски помогают защитить покрытие от влаги и деформаций, плесени и других проблем, связанных с повышенной влажностью.
Три распространенных заблуждения о ламинате с фаской
Миф 1. С фаской доски теряют свою прочность из-за более тонкого края. Однако материал при производстве ламината уплотняется и обрабатывается специальным раствором, что укрепляет его и защищает от воздействия влаги. Качественный ламинат с фаской может прослужить несколько десятилетий.
Миф 2. Выемки между ламелями собирают грязь и негигиеничны. Канавки настолько узкие, что в них не попадает грязь, а пыль легко удаляется с помощью пылесоса и швабры. Кромки ламината обрабатывают водоотталкивающими пропитками, поэтому ламинат не размокает и не деформируется.
Миф 3. Ламинат с фаской сложнее и дольше укладывать. На самом деле технология укладки ламината с фаской и без нее одинакова, а фаска не создает больше сложностей при монтаже. Кроме того, у него более длительный срок эксплуатации, а стоимость лишь незначительно выше, чем у обычного ламината. Все ламели могут быть уложены в разных направлениях, в зависимости от стиля интерьера.
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