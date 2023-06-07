Как работает пункт приёма гуманитарной помощи жителям приграничья в Белгороде

Posted Сегодня, 13:48
Published Сегодня, 13:48
Modified Сегодня, 13:50
Updated Сегодня, 13:50
11:30. Двери спорткомплекса открыты. Издалека виднеется длинная очередь. Люди ждут возможность попасть внутрь, чтобы получить необходимую гуманитарную помощь. Пройти в здание можно через КПП и металлоискатель. Впускают всех поочередно, по несколько семей за раз. Их вызывают сотрудники пункта. Далее люди проходят регистрацию по документам, удостоверяющим личность. Каждому человеку выдаются специальные талоны. Система выдачи и сортировки работает автоматизированно.
Во дворце спорта жители приграничья, бежавшие из-под обстрелов, могут получить продуктовые наборы, хозтовары, бытовую химию, технику по талонам. Бесплатно можно подобрать одежду, обувь, игрушки и развивашки для детей разных возрастов.
Пообщавшись с волонтёрами и беженцами, мы выяснили, какие товары разлетаются быстро и пользуются большим спросом. Из очевидного: комплекты постельного белья, халаты, нижнее бельё больших размеров, носки, мужские футболки, кепки. Есть спрос на товары первой необходимости: средства гигиены (зубные щётки, пасты, мыло, гели, шампуни, влажные салфетки), детское питание и памперсы, бытовую химию.
«Люди спрашивают про подушки и одеяла, про посуду и кухонную утварь. Тарелки и чашки разбирают мгновенно. Люди пожилого возраста не могут подобрать себе одежду. Если для детей всего хватает с излишком, то для бабушек и дедушек не хватает одежды больших размеров», — поделилась одна из волонтёрок.
За помощью обращаются много многодетных семей. Для них недостаёт развивающих настольных игр, в которые можно играть с семьёй или в компании, книг для детей от 12 лет. В первую очередь разбирают фломастеры, мелки, раскраски, книги. Волонтёры просят по возможности приносить шахматы, шашки, логические игры, «чтобы деткам время с пользой провести и отвлечься».
В соседнем фойе кипит работа — добровольцы, среди которых представители администрации и неравнодушные горожане, фасуют продовольственные товары по пакетам. За сутки процесс удалось отладить. Пакет на одну семью собирается за считанные минуты.