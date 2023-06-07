Как работает пункт приёма гуманитарной помощи жителям приграничья в Белгороде

«Люди спрашивают про подушки и одеяла, про посуду и кухонную утварь. Тарелки и чашки разбирают мгновенно. Люди пожилого возраста не могут подобрать себе одежду. Если для детей всего хватает с излишком, то для бабушек и дедушек не хватает одежды больших размеров», — поделилась одна из волонтёрок.