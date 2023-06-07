Как отселённым белгородцам разобраться с кредитами?

Рекомендации для кредитных организаций опубликовал Банк России. Обращаться белгородцам необходимо в офисы банков, расположенные на территории Белгородской области. Также можно воспользоваться личным кабинетом или связаться по телефону. При наличии вопросов можно обратится и в белгородское отделение ЦБ.