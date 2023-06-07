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Как отселённым белгородцам разобраться с кредитами?

7 июня 2023, 12:37
Фото: 1MI

ЦБ порекомендовал банкам пересмотреть договоры кредитования отселённых белгородцев

Переселенцы смогут претендовать на изменения условий договоров. Это касается физлиц с ипотечными и потребительскими кредитами, а также с микрозаймами, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
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Кредиты

Отселённым белгородцам объяснили, как быть с их кредитами. Люди смогут претендовать на изменения условий договоров. Это касается ипотечных, потребительских кредитов, микрозаймов.

Рекомендации для кредитных организаций опубликовал Банк России. Обращаться белгородцам необходимо в офисы банков, расположенные на территории Белгородской области. Также можно воспользоваться личным кабинетом или связаться по телефону. При наличии вопросов можно обратится и в белгородское отделение ЦБ.

Напомним, отселённым белгородцам назначат единовременные выплаты. Всего их будет две. Материальную помощь получат не только жители Шебекинского округа, но и других приграничных муниципалитетов.

Фото: страница Вячеслава Гладкова ВК
Отселённым белгородцам назначат единовременные выплаты
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Кредиты#Общество#Переселенцы#Выплаты#Банки
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