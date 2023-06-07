Как отселённым белгородцам разобраться с кредитами?

Posted Сегодня, 12:37
Published Сегодня, 12:37
Modified Сегодня, 12:39
Updated Сегодня, 12:39
Отселённым белгородцам объяснили, как быть с их кредитами. Люди смогут претендовать на изменения условий договоров. Это касается ипотечных, потребительских кредитов, микрозаймов.
Рекомендации для кредитных организаций опубликовал Банк России. Обращаться белгородцам необходимо в офисы банков, расположенные на территории Белгородской области. Также можно воспользоваться личным кабинетом или связаться по телефону. При наличии вопросов можно обратится и в белгородское отделение ЦБ.
Напомним, отселённым белгородцам назначат единовременные выплаты. Всего их будет две. Материальную помощь получат не только жители Шебекинского округа, но и других приграничных муниципалитетов.