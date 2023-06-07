Как белгородские школьники будут поступать в вузы: бюджетные места и экзамены

Posted Сегодня, 09:01
Published Сегодня, 09:01
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Updated Сегодня, 09:03
В Белгородской области расположено 13 высших учебных заведений и их филиалов. В текущем году выделено более шести тысяч бюджетных мест во всех университетах региона: «Количества мест в вузах в регионе достаточно, чтобы принять 100% выпускников области».
Ключевая особенность приёмной кампании этого года — выпускники из 284 школ из приграничья имеют возможность сдавать ЕГЭ или поступать по результатам вступительных испытаний.
Важно ещё то, что университеты, расположенные на территории региона, должны внести изменения в правила приёма, согласно которым вступительные испытания могут проводиться в форме собеседования. Это важно, это хорошее послабление.
Виктория Нелюбова
Также Нелюбова подчеркнула, что университеты готовы к проведению вступительных испытаний — вузы уже на протяжении пяти лет проводят такой отбор поступающих.