«Хотелось плакать»: отселённые белгородцы — об условиях проживания под Липецком

Posted Сегодня, 14:36
Published Сегодня, 14:36
Modified Сегодня, 14:38
Updated Сегодня, 14:38
Отселённых белгородцев расстроили условия, предложенные им в гостинице в Ельце. Обратившаяся к губернатору Вячеславу Гладкову женщина жаловалась на грязь в номере, ржавую воду в душе, отсутствие телевизора и холодильника.
«Когда мы зашли в номер, просто хотелось плакать. Семья из четырёх человек: двое взрослых и дети. Грязный номер, диван, если его можно назвать диваном, просто ужас. В душе бежала ржавая вода, ни телевизора, ни холодильника в номере нет», — пишет белгородка.
После этого, со слов женщины, они столкнулись с неприятным ответом от сотрудников гостиницы: «А что вы хотели?» И это ещё полбеды. Когда белгородцы поинтересовались, где стирать вещи, им посоветовали обратиться к представителям горадминистрации.
«Мы подошли к ним с этим вопросом. Ответ, конечно, вообще убил: „Мы вам постараемся закупить тазики“. Я всё прекрасно понимаю: за неимением ничего, нужно радоваться чему-то, но данная гостиница просто не пригодна к жизни с детьми. Эти полдня, проведённые в гостинице, просто были кошмаром», — добавила жительница региона.
В управлении социальной политики Липецкой области белгородцев попытались успокоить: поскольку заселение было экстренным, номера с улучшенными условиями проживания подготовить не успели. Как утверждают в ведомстве, гостиницу оборудовали прачечной, бытовыми комнатами с холодильниками и чайниками.
До конца дня 7 июня гостям пообещали комнату для общего просмотра ТВ. А ещё для детей и взрослых устраивают досуг.
«Проводятся экскурсии, посещение выставок, батутного центра. Запланированы выездные экскурсии на Кудыкину гору, археологический парк Аргамач-Пальна», — утверждают в управлении.