«Хотелось плакать»: отселённые белгородцы — об условиях проживания под Липецком

«Мы подошли к ним с этим вопросом. Ответ, конечно, вообще убил: „Мы вам постараемся закупить тазики“. Я всё прекрасно понимаю: за неимением ничего, нужно радоваться чему-то, но данная гостиница просто не пригодна к жизни с детьми. Эти полдня, проведённые в гостинице, просто были кошмаром», — добавила жительница региона.