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«Хотелось плакать»: отселённые белгородцы — об условиях проживания под Липецком

7 июня 2023, 14:36
Фото: 1MI
Отселённые белгородцы пожаловались губернатору на условия, которые им предоставили в Ельце в Липецкой области. Семье с двумя детьми пришлось заселиться в грязный номер, где в душе шла ржавая вода. О проблемах они написали на странице Вячеслава Гладкова.

Отселённых белгородцев расстроили условия, предложенные им в гостинице в Ельце. Обратившаяся к губернатору Вячеславу Гладкову женщина жаловалась на грязь в номере, ржавую воду в душе, отсутствие телевизора и холодильника.

«Когда мы зашли в номер, просто хотелось плакать. Семья из четырёх человек: двое взрослых и дети. Грязный номер, диван, если его можно назвать диваном, просто ужас. В душе бежала ржавая вода, ни телевизора, ни холодильника в номере нет», — пишет белгородка.

После этого, со слов женщины, они столкнулись с неприятным ответом от сотрудников гостиницы: «А что вы хотели?» И это ещё полбеды. Когда белгородцы поинтересовались, где стирать вещи, им посоветовали обратиться к представителям горадминистрации.

«Мы подошли к ним с этим вопросом. Ответ, конечно, вообще убил: „Мы вам постараемся закупить тазики“. Я всё прекрасно понимаю: за неимением ничего, нужно радоваться чему-то, но данная гостиница просто не пригодна к жизни с детьми. Эти полдня, проведённые в гостинице, просто были кошмаром», — добавила жительница региона.

В управлении социальной политики Липецкой области белгородцев попытались успокоить: поскольку заселение было экстренным, номера с улучшенными условиями проживания подготовить не успели. Как утверждают в ведомстве, гостиницу оборудовали прачечной, бытовыми комнатами с холодильниками и чайниками.

До конца дня 7 июня гостям пообещали комнату для общего просмотра ТВ. А ещё для детей и взрослых устраивают досуг.

«Проводятся экскурсии, посещение выставок, батутного центра. Запланированы выездные экскурсии на Кудыкину гору, археологический парк Аргамач-Пальна», — утверждают в управлении.

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#Наталья Корявых#Вынужденные переселенцы#Приграничье#Общество#Белгородская область#Липецкая область#Вячеслав Гладков#Гостиница#Условия
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