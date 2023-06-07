Фотографии украинских сетей продуктовых магазинов появились на Google Maps в Шебекино

Posted Сегодня, 08:47
Published Сегодня, 08:47
Modified Сегодня, 08:49
Updated Сегодня, 08:49
Так, вместо фотографий российской сети продуктовых магазинов «Пятёрочка» на картах появились фотографии магазинов «АТБ-маркет» и «Сильпо» — это украинские сети супермаркетов.
Помимо фотографий, добавились ещё язвительные и оскорбительные комментарии от пользователей на украинском языке.
Всего на картах Google Maps в Шебекино пять магазинов российской продуктовой сети. Не все они подверглись кибератаке — у некоторых магазинов остались прежние фотографии, а комментарии датированы прошлым годом.