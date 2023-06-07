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Фотографии украинских сетей продуктовых магазинов появились на Google Maps в Шебекино

7 июня 2023, 08:47
Фото: Google Maps
Их вывески неизвестные «повесили» на магазины «Пятёрочки».

Так, вместо фотографий российской сети продуктовых магазинов «Пятёрочка» на картах появились фотографии магазинов «АТБ-маркет» и «Сильпо» — это украинские сети супермаркетов.

Фото: google maps

Помимо фотографий, добавились ещё язвительные и оскорбительные комментарии от пользователей на украинском языке.

Всего на картах Google Maps в Шебекино пять магазинов российской продуктовой сети. Не все они подверглись кибератаке — у некоторых магазинов остались прежние фотографии, а комментарии датированы прошлым годом.

Фото: google maps
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#Таисия Некрасова#Приграничье#Кибератака#Общество#Интернет#Супермаркеты#Шебекино#Шебекинский горокруг#Белгородская область
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