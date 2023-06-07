Двое погибших и пять раненых в результате стрельбы в Ричмонде

19-летний подросток является основным подозреваемым в совершении преступления. Он был задержан и будет обвинен в убийстве второй степени. Полицейский начальник Ричмонда, Рик Эдвардс, заявил, что предполагаемый преступник лично знал как минимум одну из своих жертв. Имя подозреваемого пока не разглашается. Изначально двое людей были задержаны, но выяснилось, что один из них не имел отношения к преступлению.