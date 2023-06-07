Двое погибших и пять раненых в результате стрельбы в Ричмонде

Posted Сегодня, 07:12
Published Сегодня, 07:12
Modified Сегодня, 07:14
Updated Сегодня, 07:14
Один из погибших был выпускником школы, а вторая жертва, 36-летний мужчина, пока не идентифицирован. Пять пострадавших были госпитализированы с огнестрельными ранениями, некоторые из них находятся в критическом состоянии, пишет rtvi.com.
19-летний подросток является основным подозреваемым в совершении преступления. Он был задержан и будет обвинен в убийстве второй степени. Полицейский начальник Ричмонда, Рик Эдвардс, заявил, что предполагаемый преступник лично знал как минимум одну из своих жертв. Имя подозреваемого пока не разглашается. Изначально двое людей были задержаны, но выяснилось, что один из них не имел отношения к преступлению.