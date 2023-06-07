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Двое погибших и пять раненых в результате стрельбы в Ричмонде

7 июня 2023, 07:12
В городе Ричмонд, штат Вирджиния, произошла стрельба, в результате которой два человека погибли, а пять получили серьезные ранения. Инцидент случился непосредственно после церемонии вручения дипломов выпускникам местной школы.

Один из погибших был выпускником школы, а вторая жертва, 36-летний мужчина, пока не идентифицирован. Пять пострадавших были госпитализированы с огнестрельными ранениями, некоторые из них находятся в критическом состоянии, пишет rtvi.com.

19-летний подросток является основным подозреваемым в совершении преступления. Он был задержан и будет обвинен в убийстве второй степени. Полицейский начальник Ричмонда, Рик Эдвардс, заявил, что предполагаемый преступник лично знал как минимум одну из своих жертв. Имя подозреваемого пока не разглашается. Изначально двое людей были задержаны, но выяснилось, что один из них не имел отношения к преступлению.

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