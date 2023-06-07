Два взрывных устройства сбросили на электроподстанцию в курском приграничье

Posted Сегодня, 06:49
Published Сегодня, 06:49
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В Курской области на электроподстанцию сбросили два взрывных устройства. Произошло это сегодня ночью в селе Попово-Лежачи Глушковского района, пишет издание со ссылкой на губернатора Романа Старовойта.
В Попово-Лежачах и Тёткино нет электричества. В ходе восстановления электроснабжения пострадал рабочий — у него осколочные ранения. Сейчас он находится в больнице.
Ремонтные бригады продолжат восстановление электроснабжения после того, как группы разминирования закончат работу.
Отметим, что в Белгородском районе 4 и 5 июня повреждения получил один из энергообъектов — с дрона сбрасывали самодельные взрывные устройства.