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Два взрывных устройства сбросили на электроподстанцию в курском приграничье

7 июня 2023, 06:49
Фото: 1MI
Без света остались сёла Попово-Лежачи и Тёткино. Во время восстановления электроснабжения пострадал рабочий — у него осколочные ранения, сообщают «Курские известия».
Сюжет
СВО

В Курской области на электроподстанцию сбросили два взрывных устройства. Произошло это сегодня ночью в селе Попово-Лежачи Глушковского района, пишет издание со ссылкой на губернатора Романа Старовойта.

В Попово-Лежачах и Тёткино нет электричества. В ходе восстановления электроснабжения пострадал рабочий — у него осколочные ранения. Сейчас он находится в больнице.

Ремонтные бригады продолжат восстановление электроснабжения после того, как группы разминирования закончат работу.

Отметим, что в Белгородском районе 4 и 5 июня повреждения получил один из энергообъектов — с дрона сбрасывали самодельные взрывные устройства.

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#Инна Рогова#Приграничье#Обстрел ВСУ#Взрывные устройства#Пострадавший#Электроснабжение#Происшествия#Спецоперация#СВО#Обстрел#Черноземье#Курская область#Роман Старовойт
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