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Published Сегодня, 17:22

Modified Сегодня, 17:24

Updated Сегодня, 17:24

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Что нужно жителям Шебекинского округа для получения выплат?

7 июня 2023, 17:22
Фото: 1MI

Шебекинцам перечислят деньги без предоставления документов

Во время прямого эфира губернатор Белгородской области рассказал, нужно ли шебекинцам собирать документы и подписывать заявления.
Сюжет
Выплаты

В связи с новостями про единовременные выплаты шебекинцам, местных жителей остро заинтересовала эта тема. Люди боятся не получить помощи государства и задают вопросы всем — от белгородских властей до СМИ.

Губернатор Вячеслав Гладков успокоил жителей Шебекинского округа. Он рассказал, что собирать документы и подписывать заявления для получения материальной помощи в данном случае не нужно. Процедуру стараются упростить, потому что понимают состояние шебекинцев после пережитого.

Максимально стараемся упростить эту процедуру, чтобы вы не ходили и не писали никакие заявления. Понимаем, что сейчас это крайне тяжело, неудобно и неправильно, исходя из того, сколько бед вы уже перенесли.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Ранее мы писали, что стали известны суммы единовременных выплат жителям Шебекинского округа. Шебекинцы, в чьи населённые пункты закрыли въезд, получат по 50 тыс. рублей. Также всем жителям муниципалитета выплатят по 10 тыс. рублей.

Стали известны суммы выплат для жителей Шебекинского горокруга
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#Алина Харина#Шебекинский горокруг#Вячеслав Гладков#Общество#Выплаты#Единовременная выплата#Шебекинцы
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