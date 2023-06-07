Что нужно жителям Шебекинского округа для получения выплат?

Posted Сегодня, 17:22
Published Сегодня, 17:22
Modified Сегодня, 17:24
Updated Сегодня, 17:24
В связи с новостями про единовременные выплаты шебекинцам, местных жителей остро заинтересовала эта тема. Люди боятся не получить помощи государства и задают вопросы всем — от белгородских властей до СМИ.
Губернатор Вячеслав Гладков успокоил жителей Шебекинского округа. Он рассказал, что собирать документы и подписывать заявления для получения материальной помощи в данном случае не нужно. Процедуру стараются упростить, потому что понимают состояние шебекинцев после пережитого.
Максимально стараемся упростить эту процедуру, чтобы вы не ходили и не писали никакие заявления. Понимаем, что сейчас это крайне тяжело, неудобно и неправильно, исходя из того, сколько бед вы уже перенесли.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Ранее мы писали, что стали известны суммы единовременных выплат жителям Шебекинского округа. Шебекинцы, в чьи населённые пункты закрыли въезд, получат по 50 тыс. рублей. Также всем жителям муниципалитета выплатят по 10 тыс. рублей.