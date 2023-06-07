Часть домов в белгородском селе осталась без газа из-за обстрела

Дважды беспилотники сбросили взрывные устройства в посёлке Горьковский в указанном округе. Обошлось без последствий. В селе Новостроевка-Вторая три раза сбрасывали взрывные устройства с дронов, однако никто не пострадал, разрушений нет. По окраинам Сподарюшино ударили шесть миномётных снарядов. Тоже без последствий.