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Часть домов в белгородском селе осталась без газа из-за обстрела

7 июня 2023, 10:04
Фото: 1MI
Газ пришлось перекрыть на нескольких улицах в Козинке Грайворонского горокруга. Под отключения попали 74 абонента. Подробности обстрелов за сутки сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
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СВО

Обстрелы Белгородской области продолжаются. Накануне ВСУ снова атаковали Грайворонский горокруг. Под обстрелом оказалась Козинка. Никто не пострадал. После атаки повреждения получила газовая труба. Газовики приняли решение отключить газ на нескольких улицах. Всего под отключение попали 74 абонента.

Дважды беспилотники сбросили взрывные устройства в посёлке Горьковский в указанном округе. Обошлось без последствий. В селе Новостроевка-Вторая три раза сбрасывали взрывные устройства с дронов, однако никто не пострадал, разрушений нет. По окраинам Сподарюшино ударили шесть миномётных снарядов. Тоже без последствий.

В Борисовском районе под миномётным обстрелом оказалось село Цаповка. Без разрушений и пострадавших. В Волоконовском районе ВСУ в очередной раз ударили по хутору Старый.

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#Наталья Корявых#Разрушения#Спецоперация#СВО#Белгородская область#Грайворонский горокруг#Волоконовский район#Борисовский район#Вячеслав Гладков#Обстрел#Происшествия#Приграничье#Обстрел ВСУ
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