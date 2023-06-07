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Более 1100 бюджетных мест по ИТ-направлениям подготовили для белгородских выпускников

7 июня 2023, 14:22
Фото: 1MI
Сгенерировано нейросетью Midjorney
По программам высшего и среднего образования смогут обучаться выпускники белгородских школ в 2023/2024 учебном году, сообщает пресс-служба обправительства.

Так, по программам высшего образования подготовили 504 места (439 — по очной форме обучения и 65 — по заочной), а по программам среднего профессионального образования — 615 мест (590 по очной форме обучения и 25 — по заочной).

В БГТУ им. В. Г. Шухова можно поступить на следующие направления обучения:

  • «Информатика и вычислительная техника»;

  • «Информационные системы и технологии»;

  • «Прикладная информатика»;

  • «Программная инженерия»;

  • «Информационная безопасность автоматизированных систем».

Что касается НИУ «БелГУ», то там приём осуществляется по направлениям «Информационные системы и технологии» и «Прикладная информатика».

Обучение по ИТ-специальностям доступно в БГАУ им. В. Я. Горина, СТИ НИТУ «МИСиС» и Губкинском филиале БГТУ им. В. Г. Шухова.

Отмечается, что по программам среднего профессионального образования ИТ-специальность можно получить также в Алексеевском колледже, Белгородском индустриальном колледже, Белгородском педагогическом колледже, Валуйском колледже, Дмитриевском аграрном колледже, Старооскольском педагогическом колледже, Старооскольском индустриально-технологическом техникуме. Кроме того, программы среднего профессионального образования ИТ-направлений реализуются в НИУ «БелГУ», БГАУ им. В. Я. Горина и СТИ НИТУ «МИСиС».

Летом в вузах страны стартует приёмная кампания. Бел.Ру выяснило, какие профессии чаще всего выбирают абитуриенты Белгорода: оказалось, что предпочтение бывшие школьники отдают педагогическому образованию, инженерным специализациям и IT-направлениям.

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