Более 1100 бюджетных мест по ИТ-направлениям подготовили для белгородских выпускников

Отмечается, что по программам среднего профессионального образования ИТ-специальность можно получить также в Алексеевском колледже, Белгородском индустриальном колледже, Белгородском педагогическом колледже, Валуйском колледже, Дмитриевском аграрном колледже, Старооскольском педагогическом колледже, Старооскольском индустриально-технологическом техникуме. Кроме того, программы среднего профессионального образования ИТ-направлений реализуются в НИУ «БелГУ», БГАУ им. В. Я. Горина и СТИ НИТУ «МИСиС».