Белгорблагоустройство купило баннерную сетку без снижения начальной цены контракта

Posted Сегодня, 13:23
Published Сегодня, 13:23
Modified Сегодня, 13:25
Updated Сегодня, 13:25
Согласно документам госзакупки, Белгорблагоустройство разместило лот на закупку баннерной сетки и её монтаж на фасаде здания в Белгороде. Начальная стоимость контракта составила 634 244 рублей.
На 5 июня заявок на участие в электронном аукционе не поступило. Поэтому закупка завершилась без заключения контракта.
Но уже 6 июня на сайте госзакупок появилась информация, что на участие в аукционе подали одну заявку. По итогам договор заключили с компанией «Европа» без снижения начальной цены контракта.
Исполнитель поставит изделие для праздников и карнавалов — баннерную сетку FX-Flex с подложкой. Изделие должно быть высокой прочности на растяжение и на разрыв. Материал хорошо вентилируемый.
Структура сетки должна быть устойчива к порывам ветра даже при монтаже на высоких крышных конструкциях. Площадь — не менее 695 м².
Баннерная сетка и крепёжные элементы на фасад должны быть выполнены с установкой анкерных болтов с крюками и проводкой троса по периметру здания.
Также поставщик должен обеспечить ограждение прилегающей территории во время проведения демонтажно-монтажных работ, чтобы обеспечить безопасность.
Макет согласуют в течение шести часов с даты подписания контракта. Поставить изделие должны в течение одного календарного дня.