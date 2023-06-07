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Белгорблагоустройство купило баннерную сетку без снижения начальной цены контракта

7 июня 2023, 13:23
Фото: 1MI
Лот опубликовали дважды с разницей в сутки. Во время первой процедуры электронных торгов желающих поставить баннерную сетку не нашлось. Со второй попытки контракт заключили без снижения начальной цены.

Согласно документам госзакупки, Белгорблагоустройство разместило лот на закупку баннерной сетки и её монтаж на фасаде здания в Белгороде. Начальная стоимость контракта составила 634 244 рублей.

На 5 июня заявок на участие в электронном аукционе не поступило. Поэтому закупка завершилась без заключения контракта.

Но уже 6 июня на сайте госзакупок появилась информация, что на участие в аукционе подали одну заявку. По итогам договор заключили с компанией «Европа» без снижения начальной цены контракта.

Исполнитель поставит изделие для праздников и карнавалов — баннерную сетку FX-Flex с подложкой. Изделие должно быть высокой прочности на растяжение и на разрыв. Материал хорошо вентилируемый.

Структура сетки должна быть устойчива к порывам ветра даже при монтаже на высоких крышных конструкциях. Площадь — не менее 695 м².

Баннерная сетка и крепёжные элементы на фасад должны быть выполнены с установкой анкерных болтов с крюками и проводкой троса по периметру здания.

Также поставщик должен обеспечить ограждение прилегающей территории во время проведения демонтажно-монтажных работ, чтобы обеспечить безопасность.

Макет согласуют в течение шести часов с даты подписания контракта. Поставить изделие должны в течение одного календарного дня.

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