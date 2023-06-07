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11 тракторов пострадали при обстреле белгородского села

7 июня 2023, 11:24
Фото: 1MI
фото тематическое
ВСУ атаковали из миномётов село Грузское в Борисовском районе. Среди мирных жителей пострадавших нет. Повреждения зафиксировали на территории сельхозпредприятия, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
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Обстрел

ВСУ ударили по селу Грузское в Борисовском районе из миномётов. Среди мирных жителей пострадавших нет, но есть повреждения в населённом пункте.

Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, снаряд попал на территорию сельхозпредприятия. Там повредило кровлю складского помещения и 11 тракторов. Подомовой обход в населённом пункте продолжается.

Тем временем Шебекино накрыли из РСЗО «Град». На территорию промзоны прилетело порядка 40 снарядов. Из-за этого начался пожар. Остальные снаряды упали в разных частях города. По предварительным данным, никто не пострадал.

Шебекино накрыли из РСЗО «Град»: на территории промзоны пожар
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#Наталья Корявых#Обстрел#Происшествия#Приграничье#Разрушения#Обстрел ВСУ#Белгородская область#Борисовский район#Вячеслав Гладков#Трактор#Сельхозпредприятие#Спецоперация#СВО#Грузское
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