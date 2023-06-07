11 тракторов пострадали при обстреле белгородского села

Posted Сегодня, 11:24
Published Сегодня, 11:24
Modified Сегодня, 11:26
Updated Сегодня, 11:26
ВСУ ударили по селу Грузское в Борисовском районе из миномётов. Среди мирных жителей пострадавших нет, но есть повреждения в населённом пункте.
Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, снаряд попал на территорию сельхозпредприятия. Там повредило кровлю складского помещения и 11 тракторов. Подомовой обход в населённом пункте продолжается.
Тем временем Шебекино накрыли из РСЗО «Град». На территорию промзоны прилетело порядка 40 снарядов. Из-за этого начался пожар. Остальные снаряды упали в разных частях города. По предварительным данным, никто не пострадал.