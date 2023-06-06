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Вячеслав Гладков рассказал о впечатлениях детей первой смены «Бригантины „Белогорье“»

6 июня 2023, 09:36
Фото: Правительство Белгородской области
В детский санаторий в Крыму прибыли первые дети из Белгородской области. Глава региона Вячеслав Гладков их лично проводил. Спустя сутки он рассказал о первых впечатлениях детей.
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Дети

По словам губернатора, детский оздоровительный лагерь в Евпатории «Бригантина „Белогорье“» начинает свою работу с сегодняшнего дня, 6 июня. Белгородские дети первой смены уже там.

Надеюсь, что им очень нравится. По крайней мере, вижу по фото и по видео: они в восхищении, в восторге. Первое, что сделали, — побежали сразу к морю. Многие моря не видели никогда. И я рад, что-то, что мы с вами планировали, несмотря ни на какие сложности, мы с вами достигаем результата. И очень хочется, чтобы наши дети жили счастливо, безопасно, были сильными, умными, достойными своих замечательных родителей.
Вячеслав Гладков

Всего в новый санаторий отправилось 277 детей из Белгородской области. Их довезли автобусами до станции «Россошь» в Воронежской области от места жительства. Затем ребята сели в поезд и 6 июня прибыли в оздоровительный лагерь. Глава региона лично проводил группу ребят из Белгородского района.

Вы — первые, кто приедет в санаторий. Делитесь своими впечатлениями. Я не видел лучшего детского лагеря в стране. Очень важно отметить наши образовательные программы. Надеюсь, что наши студенты, студенческие отряды подготовили много интересных идей, связанных не только с развлекательными, но и с познавательными, патриотическими мероприятиями. Конечно, будут экскурсии по Крыму.
Вячеслав Гладков

Детский лагерь «Бригантина „Белогорье“» находится в Крыму, в посёлке Заозёрное. Территория санатория составляет 13 га. Он рассчитан на 300 мест. Здание расположено на первой береговой линии — в 60 метрах от моря. На территории есть дендрологический парк и спортивные площадки.

Первыми в лагерь отправились ребята из приграничных территорий и дети участников СВО. Во вторую смену санаторий примет участников проекта «Время 31-х». Как отметил глава региона, вскоре санаторий начнёт работу в круглогодичном варианте.

Проезд к лагерю оплачивают за счёт средств областного бюджета. Детям и сотрудникам санатория выдадут брендированную форму. Смена длится 21 день. Обратно дети из первой смены вернутся 25 июня.

Сопровождение организованных групп детей на отдых в санаторий и обратно обеспечивают педагоги и медработниками Белгородской области, а также сотрудники МВД.


Первая смена юных белгородцев отправилась в санаторий «Бригантина Белогорье»
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#Бригантина Белогорья#Дети#СВО#Отдых#Лагерь#Крым#Общество#Губернатор#Хорошие новости#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Кристина Семенчук
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