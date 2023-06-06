Вячеслав Гладков рассказал о впечатлениях детей первой смены «Бригантины „Белогорье“»

Всего в новый санаторий отправилось 277 детей из Белгородской области. Их довезли автобусами до станции «Россошь» в Воронежской области от места жительства. Затем ребята сели в поезд и 6 июня прибыли в оздоровительный лагерь. Глава региона лично проводил группу ребят из Белгородского района.