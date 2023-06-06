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ВСУ продолжают обстреливать Белгородскую область

6 июня 2023, 10:30
Фото: 1MI
Регион накануне снова попал под огонь. Не обошлось без пострадавших, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в сводке ежедневных обстрелов.
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Обстрел

ВСУ продолжают обстреливать Белгородскую область. Накануне ряд районов и горокруг попали под атаки со стороны Украины. Не обошлось без пострадавших.

В Грайворонском округе насчитали 49 прилётов. Из них 42 пришлось на село Глотово. По населённому пункту ударили из миномётов. Пострадал 14-летний подросток. Он в момент обстрела находился на улице и получил контузию. Пострадавшего школьника доставили в детскую областную больницу. Повреждения получили сельхозпредприятие и один дом.

Четыре снаряда выпустили по Козинке, но без последствий. Также ВСУ ударили по окраинам сёл Сподарюшино и Почаево. Обошлось без разрушений и пострадавших.

Под огнём противника был и Краснояружский район. По окраине Вязового ударили из двух артиллерийских снарядов. Без последствий.

В Борисовском районе под миномётный обстрел попало село Цаповка, а в Волоконовском — хутор Старый. Никто не пострадал, разрушений нет.

При обстреле Шебекино пострадал мужчина
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