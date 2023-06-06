ВСУ продолжают обстреливать Белгородскую область

В Грайворонском округе насчитали 49 прилётов. Из них 42 пришлось на село Глотово. По населённому пункту ударили из миномётов. Пострадал 14-летний подросток. Он в момент обстрела находился на улице и получил контузию. Пострадавшего школьника доставили в детскую областную больницу. Повреждения получили сельхозпредприятие и один дом.