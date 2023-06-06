Posted Сегодня, 10:30
Published Сегодня, 10:30
Modified Сегодня, 10:32
Updated Сегодня, 10:32
ВСУ продолжают обстреливать Белгородскую область. Накануне ряд районов и горокруг попали под атаки со стороны Украины. Не обошлось без пострадавших.
В Грайворонском округе насчитали 49 прилётов. Из них 42 пришлось на село Глотово. По населённому пункту ударили из миномётов. Пострадал 14-летний подросток. Он в момент обстрела находился на улице и получил контузию. Пострадавшего школьника доставили в детскую областную больницу. Повреждения получили сельхозпредприятие и один дом.
Четыре снаряда выпустили по Козинке, но без последствий. Также ВСУ ударили по окраинам сёл Сподарюшино и Почаево. Обошлось без разрушений и пострадавших.
Под огнём противника был и Краснояружский район. По окраине Вязового ударили из двух артиллерийских снарядов. Без последствий.
В Борисовском районе под миномётный обстрел попало село Цаповка, а в Волоконовском — хутор Старый. Никто не пострадал, разрушений нет.