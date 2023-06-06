Водоканал: жалобы белгородцев по строительству канализации основаны на «домыслах»

В Белоблводоканале заявили, что жалобы белгородцев с улиц Донецкой и Пушкарной по поводу реконструкции канализации основаны на «домыслах». Жители улиц боятся, что не смогут попасть домой из-за тупикового пути, хотя водоканал утверждает, что маршрут объезда тупиковым не будет. На Донецкой, как оказалось, должны сделать временный проезд с твёрдым покрытием.