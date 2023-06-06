Водоканал: жалобы белгородцев по строительству канализации основаны на «домыслах»

Posted Сегодня, 13:27
Published Сегодня, 13:27
Modified Сегодня, 13:29
Updated Сегодня, 13:29
В Белоблводоканале заявили, что жалобы белгородцев с улиц Донецкой и Пушкарной по поводу реконструкции канализации основаны на «домыслах». Жители улиц боятся, что не смогут попасть домой из-за тупикового пути, хотя водоканал утверждает, что маршрут объезда тупиковым не будет. На Донецкой, как оказалось, должны сделать временный проезд с твёрдым покрытием.
Горожане заявили, что проводимые работы не соответствуют проектным решениям, но организация это опровергает. Тем не менее там сообщили, что несущественные расхождения с планом всё-таки могут быть.
В областном водоканале добавили, что в планах — ограничить проезд по улице Пушкарной. Маршрут объезда проработали с мэрией. Более того, планируется устройство временного проезда с твёрдым покрытием.
В процессе работ выявили незаконные врезки в систему водоотведения ливневой канализации и один факт незаконной врезки от собственника, а также наличие детской площадки в охранной зоне коллектора, пишет издание со ссылкой на организацию.
Проблема с затоплением этих двух улиц существует уже порядка 15 лет, а коллектор построили ещё в 1976 году. Канализация требует реконструкции, поскольку коллекторы имеют большой износ.
Ранее белгородцы были обеспокоены реконструкцией, поскольку опасались, что не смогут попадать в свои дома на транспорте. Горожане просили провести общественные слушания по этому вопросу.