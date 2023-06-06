В небе над Белгородом прогремели взрывы: сработала система ПВО

Posted Сегодня, 12:31
Published Сегодня, 12:31
Modified Сегодня, 12:33
Updated Сегодня, 12:33
В небе над Белгородом днём 6 июня снова было громко. Горожане насчитали как минимум пять взрывов. После громких звуков в небе появились следы.
Губернатор Вячеслав Гладков заявил, что над городом сработала система ПВО. Пока точно не известно, есть ли пострадавшие и разрушения. Информацию уточняют оперативные службы.
Отметим, что громко в городе было и в районе 13:00.
Накануне над Белгородом дважды сработала система ПВО: первый раз в районе 15:00, второй — около 20:00. Обошлось без пострадавших. Повреждения получили два служебных автомобиля, в том числе машина скорой помощи.