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В небе над Белгородом прогремели взрывы: сработала система ПВО

6 июня 2023, 12:31
Фото: Bel.ru

Гладков сообщил о работе ПВО над Белгородом

ПВО сработала по двум воздушным целям, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Сейчас уточняют, есть ли последствия на земле.
Сюжет
Взрывы

В небе над Белгородом днём 6 июня снова было громко. Горожане насчитали как минимум пять взрывов. После громких звуков в небе появились следы.

Губернатор Вячеслав Гладков заявил, что над городом сработала система ПВО. Пока точно не известно, есть ли пострадавшие и разрушения. Информацию уточняют оперативные службы.

Отметим, что громко в городе было и в районе 13:00.

Накануне над Белгородом дважды сработала система ПВО: первый раз в районе 15:00, второй — около 20:00. Обошлось без пострадавших. Повреждения получили два служебных автомобиля, в том числе машина скорой помощи.

Кафе, ЛЭП и 11 машин пострадали в результате работы ПВО под Белгородом
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#Инна Рогова#Обстрел ВСУ#Взрывы#Следы в небе#Происшествия#Спецоперация#Город#Новости Белгорода#Белгородская область#Белгород#Вячеслав Гладков
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