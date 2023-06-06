В минобре рассказали, когда белгородским девятиклассникам будут вручать аттестаты

Posted Сегодня, 12:17
Published Сегодня, 12:17
Modified Сегодня, 12:19
Updated Сегодня, 12:19
По словам Виктории Нелюбовой, в 33 профессиональных образовательных организациях, подведомственных министерству образования, предоставят 8600 бюджетных мест, а также около 1700 бюджетных мест по программам среднего профобразования в университетах.
Чуть больше чем на 10 тыс. бюджетных мест мы сможем принять выпускников девятых классов. Если говорить об особенностях приёмной кампании, то та ситуация, которая происходит в регионе, не оставляет равнодушным людей. Благодаря инициативе губернатора и поддержке федерального правительства, у нас есть ряд особенностей. Первое и самое главное — выпускники из приграничья не сдают ОГЭ.
Виктория Нелюбова
Также замминистра отметила, что аттестаты школы готовы выдавать уже с 1 июня. Исключение на текущий момент — Шебекинский округ: «До конца недели будет понятно, когда мы начнём выдавать аттестаты. Выдача будет происходить управлением образования. Ребятам не нужно будет добираться в свою школу в Шебекино. Мы всё организуем технически. До конца июня абсолютно все получат свои аттестаты и смогут подавать документы для поступления в колледжи».
Заявление в колледжи можно будет подавать очно и дистанционно.