В минобре рассказали, когда белгородским девятиклассникам будут вручать аттестаты

Также замминистра отметила, что аттестаты школы готовы выдавать уже с 1 июня. Исключение на текущий момент — Шебекинский округ: «До конца недели будет понятно, когда мы начнём выдавать аттестаты. Выдача будет происходить управлением образования. Ребятам не нужно будет добираться в свою школу в Шебекино. Мы всё организуем технически. До конца июня абсолютно все получат свои аттестаты и смогут подавать документы для поступления в колледжи».