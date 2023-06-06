В МЧС сообщили подробности пожара, возникшего после взрывов в Белгороде

Posted Сегодня, 13:12
Published Сегодня, 13:12
Modified Сегодня, 13:14
Updated Сегодня, 13:14
В центре Белгорода произошёл пожар — загорелась хозяйственная постройка. Возгорание не связано со взрывами, прозвучавшими недавно в областном центре. Дальнейшая информация уточняется.
«В 15:32 поступило сообщение о задымлении в районе 4-го Заводского переулка областного центра. На место происшествия незамедлительно выехал дежурный караул пожарно-спасательной части №1», — сообщили в управлении МЧС.
Над Белгородом тем временем сработала система ПВО. В городе прозвучали взрывы. Информацию о последствиях ещё уточняют оперативные службы.