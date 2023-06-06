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В МЧС сообщили подробности пожара, возникшего после взрывов в Белгороде

6 июня 2023, 13:12
Фото: 1MI
фото тематическое

Пожар в центре Белгорода не связан с недавними взрывами

В областном центре произошёл бытовой пожар. Загорелась хозяйственная постройка, сообщили в региональном ГУ МЧС.
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Пожар

В центре Белгорода произошёл пожар — загорелась хозяйственная постройка. Возгорание не связано со взрывами, прозвучавшими недавно в областном центре. Дальнейшая информация уточняется.

«В 15:32 поступило сообщение о задымлении в районе 4-го Заводского переулка областного центра. На место происшествия незамедлительно выехал дежурный караул пожарно-спасательной части №1», — сообщили в управлении МЧС.

Над Белгородом тем временем сработала система ПВО. В городе прозвучали взрывы. Информацию о последствиях ещё уточняют оперативные службы.

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#Наталья Корявых#Пожар#Происшествия#Город#МЧС#Взрывы#Белгородская область#Белгород#Хозпостройка
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