В белгородском оперштабе опровергли информацию о нескольких вооружённых ДРГ в регионе

Posted Сегодня, 10:06
Published Сегодня, 10:06
Modified Сегодня, 10:08
Updated Сегодня, 10:08
Жителям региона стали поступать звонки в мессенджерах от лиц, представившихся полицейскими. Белгородцев предупредили, что в области якобы орудуют несколько вооружённых групп противника. Причём задержать подозрительных лиц жителям региона предложили самостоятельно.
Для убедительности неизвестные перечислили основные приметы диверсантов: ездят на полицейских машинах, одеты в форму военнослужащих ВС РФ, на рукавах — белые повязки.
В оперштабе заявили, что информация о нескольких вооружённых ДРГ в регионе не соответствует действительности. Более того, полицейские не будут звонить гражданам в мессенджерах, тем более — с номеров иностранных государств.
В Минобороны РФ ранее сообщили, что в результате атаки на Белгородскую область 4 июня уничтожили более десяти человек из групп ДРГ. Противник пытался форсировать Северский Донец и высадиться на окраинах Новой Таволжанки.