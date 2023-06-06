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В белгородском оперштабе опровергли информацию о нескольких вооружённых ДРГ в регионе

6 июня 2023, 10:06
Фото: 1MI
Белгородцы ранее получили звонки в мессенджерах с предупреждениями от якобы полицейских. Жителям региона говорили, что они сами могут остановить диверсантов, для этого неизвестные даже перечислили особые приметы. Фейк опровергли в областном оперштабе.
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Фейк

Жителям региона стали поступать звонки в мессенджерах от лиц, представившихся полицейскими. Белгородцев предупредили, что в области якобы орудуют несколько вооружённых групп противника. Причём задержать подозрительных лиц жителям региона предложили самостоятельно.

Для убедительности неизвестные перечислили основные приметы диверсантов: ездят на полицейских машинах, одеты в форму военнослужащих ВС РФ, на рукавах — белые повязки.

В оперштабе заявили, что информация о нескольких вооружённых ДРГ в регионе не соответствует действительности. Более того, полицейские не будут звонить гражданам в мессенджерах, тем более — с номеров иностранных государств.

В Минобороны РФ ранее сообщили, что в результате атаки на Белгородскую область 4 июня уничтожили более десяти человек из групп ДРГ. Противник пытался форсировать Северский Донец и высадиться на окраинах Новой Таволжанки.

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#Инна Рогова#ДРГ#Диверсанты#Вооружённые группы#Полицейские#Мессенджеры#Звонки#Фейк#Оперштаб#Спецоперация#СВО#Белгородская область
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