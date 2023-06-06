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В белгородских вузах 10% бюджетных мест предоставят детям участников СВО

6 июня 2023, 11:35
Фото: 1MI
Об особенностях приёмной кампании 2023 года рассказала замминистра образования области Виктория Нелюбова в ходе брифинга. Дети участников СВО будут поступать вне общего конкурса.

По словам Виктории Нелюбовой, в вузах выделят не менее 10% бюджетных мест для детей участников СВО: «Дети участников СВО идут вне конкурса и поступают в рамках отдельной квоты». Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что конкурс для учащихся данной категории будет проходить только в рамках данной квоты вне зависимости от того, поступает ли такой абитуриент по результатам ЕГЭ или вступительных экзаменов.

Если же отец ребёнка погиб в ходе спецоперации, получил тяжёлые ранения, награждён тремя орденами Мужества или удостоен звания Героя РФ, то дети этих участников СВО поступают в университеты без учёта результатов ЕГЭ и не сдают вступительные испытания.

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#Алина Харина#Университет#Поступление#Участник СВО#Образование#Белгородская область#Виктория нелюбова
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