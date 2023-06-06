В белгородских вузах 10% бюджетных мест предоставят детям участников СВО

По словам Виктории Нелюбовой, в вузах выделят не менее 10% бюджетных мест для детей участников СВО: «Дети участников СВО идут вне конкурса и поступают в рамках отдельной квоты». Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что конкурс для учащихся данной категории будет проходить только в рамках данной квоты вне зависимости от того, поступает ли такой абитуриент по результатам ЕГЭ или вступительных экзаменов.