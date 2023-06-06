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Три свердловских срочника погибли в Белгородской области

6 июня 2023, 18:16
Фото: 1MI
О погибших срочниках в соцсетях рассказала омбудсмен по правам человека Свердловской области Татьяна Мерзлякова.
Сюжет
СВО

Об инциденте в своих соцсетях 6 июня сообщила омбудсмен по правам человека Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

Ребята проходили учебную подготовку. От управляемого снаряда, который попал в автобус с солдатами-срочниками, погибли трое ребят, семеро получили ранения, из них двое тяжёлые.
Татьяна Мерзлякова, омбудсмен по правам человека

Срочники служили в железнодорожном подразделении Екатеринбурга, а в конце апреля их отправили в Белгородскую область.

Из-за случившегося Мерзлякова попросила начальника Генштаба Валерия Герасимова вернуть к месту дислокации неподготовленных срочников, которые оказались в приграничных регионах.

После консультаций мною было принято решение обратиться к Первому заместителю министра обороны Валерию Васильевичу Герасимову с просьбой перевести ребят, военнослужащих срочной службы из Белгородской области, в первую очередь всех попавших под обстрел.
Татьяна Мерзлякова, омбудсмен по правам человека

Кроме того, пострадавших при обстреле срочников постараются перевести из белгородской больницы в больницу Свердловской области.

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