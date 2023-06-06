Три свердловских срочника погибли в Белгородской области

Posted Сегодня, 18:16
Published Сегодня, 18:16
Modified Сегодня, 18:18
Updated Сегодня, 18:18
Об инциденте в своих соцсетях 6 июня сообщила омбудсмен по правам человека Свердловской области Татьяна Мерзлякова.
Ребята проходили учебную подготовку. От управляемого снаряда, который попал в автобус с солдатами-срочниками, погибли трое ребят, семеро получили ранения, из них двое тяжёлые.
Татьяна Мерзлякова, омбудсмен по правам человека
Срочники служили в железнодорожном подразделении Екатеринбурга, а в конце апреля их отправили в Белгородскую область.
Из-за случившегося Мерзлякова попросила начальника Генштаба Валерия Герасимова вернуть к месту дислокации неподготовленных срочников, которые оказались в приграничных регионах.
После консультаций мною было принято решение обратиться к Первому заместителю министра обороны Валерию Васильевичу Герасимову с просьбой перевести ребят, военнослужащих срочной службы из Белгородской области, в первую очередь всех попавших под обстрел.
Татьяна Мерзлякова, омбудсмен по правам человека
Кроме того, пострадавших при обстреле срочников постараются перевести из белгородской больницы в больницу Свердловской области.