Тревожные чемоданчики и эвакуация: очередными фейками пугают белгородцев

Грайворонцев снова пугают фейками. Жителей муниципалитета якобы могут эвакуировать на фоне ситуации с водохранилищем в Херсонской области. Эту информацию распространяет двойник Telegram-канала местной администрации.

Теперь грайворонцам якобы нужно собирать тревожные чемоданчики и готовиться к возможной эвакуации.