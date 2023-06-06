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Тревожные чемоданчики и эвакуация: очередными фейками пугают белгородцев

6 июня 2023, 12:18
Фото: 1MI

Новый фейк на фоне ситуации с Каховской ГЭС запустили в Белгородской области

В Сети распространяют информацию, что из-за ситуации с водохранилищем в Херсонской области жителям Грайворонского горокруга якобы нужно собрать тревожные чемоданы и готовиться к возможной эвакуации. Пишет об этом фейковый канал местной администрации.
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Фейк

Грайворонцев снова пугают фейками. Жителей муниципалитета якобы могут эвакуировать на фоне ситуации с водохранилищем в Херсонской области. Эту информацию распространяет двойник Telegram-канала местной администрации.
Теперь грайворонцам якобы нужно собирать тревожные чемоданчики и готовиться к возможной эвакуации.

Эти данные не соответствуют действительности, заявил глава горокруга Геннадий Бондарев. Чиновник ещё раз просит местных жителей доверять только официальным источникам информации.

Похожий фейк Бондарев опровергал и накануне.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Грайворонский горокруг#Геннадий Бондарев#Фейк#Фейки#Приграничье#Эвакуация#Каховская ГЭС#Водохранилище#Тревожный чемоданчик
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