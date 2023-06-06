Тревожные чемоданчики и эвакуация: очередными фейками пугают белгородцев

Posted Сегодня, 12:18
Published Сегодня, 12:18
Modified Сегодня, 12:20
Updated Сегодня, 12:20
Грайворонцев снова пугают фейками. Жителей муниципалитета якобы могут эвакуировать на фоне ситуации с водохранилищем в Херсонской области. Эту информацию распространяет двойник Telegram-канала местной администрации.
Теперь грайворонцам якобы нужно собирать тревожные чемоданчики и готовиться к возможной эвакуации.
Эти данные не соответствуют действительности, заявил глава горокруга Геннадий Бондарев. Чиновник ещё раз просит местных жителей доверять только официальным источникам информации.
Похожий фейк Бондарев опровергал и накануне.