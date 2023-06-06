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Стало известно, кто благоустроит набережную Везёлки в Белгороде за 115 млн рублей

6 июня 2023, 13:25
Фото: 1MI
Речь идёт о второй очереди благоустройства набережной рек Везёлка и Северский Донец. Работами займётся ООО «Автодорстрой-подрядчик».

Управление муниципального заказа администрации Белгорода нашло подрядчика, который займётся благоустройством второй очереди набережной рек Везёлки и Северского Донца. Исполнителем контракта в ходе электронного аукциона был выбран «Автодорстрой-подрядчик». Подрядчика определили 1 июня 2023 года. Цена контракта составила 115 млн рублей. Отметим, что «Автодорстрой-подрядчик» работает в Белгороде с 2001 года. Директором организации является Виталий Ефимов. Основной вид деятельности компании — строительство автомобильных дорог и автомагистралей.

Известно, что работы должны быть завершены до 28 февраля 2024 года. Подрядчику необходимо выполнить вертикальную планировку, обустроить наружное освещение, пешеходные дорожки, спортивные площадки, а также установить видеонаблюдение и МАФы.

Напомним, что в текущем году в Белгороде началось благоустройство Центрального парка, набережных и скверов. Некоторые торги прошли без снижения начальной цены контракта, а также с одним участником. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#Набережная Везёлки#Общество#Новости Белгорода#Белгород#Благоустройство#Эксклюзив#Алина Харина
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