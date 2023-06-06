Стало известно, кто благоустроит набережную Везёлки в Белгороде за 115 млн рублей

Posted Сегодня, 13:25
Published Сегодня, 13:25
Modified Сегодня, 13:27
Updated Сегодня, 13:27
Управление муниципального заказа администрации Белгорода нашло подрядчика, который займётся благоустройством второй очереди набережной рек Везёлки и Северского Донца. Исполнителем контракта в ходе электронного аукциона был выбран «Автодорстрой-подрядчик». Подрядчика определили 1 июня 2023 года. Цена контракта составила 115 млн рублей. Отметим, что «Автодорстрой-подрядчик» работает в Белгороде с 2001 года. Директором организации является Виталий Ефимов. Основной вид деятельности компании — строительство автомобильных дорог и автомагистралей.
Известно, что работы должны быть завершены до 28 февраля 2024 года. Подрядчику необходимо выполнить вертикальную планировку, обустроить наружное освещение, пешеходные дорожки, спортивные площадки, а также установить видеонаблюдение и МАФы.
Напомним, что в текущем году в Белгороде началось благоустройство Центрального парка, набережных и скверов. Некоторые торги прошли без снижения начальной цены контракта, а также с одним участником. Подробнее об этом читайте в нашем материале.