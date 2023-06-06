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«Сотрудники МЧС» звонят орловцам и просят эвакуировать белгородцев

6 июня 2023, 14:25
Фото: 1MI
Жителю Орла позвонили якобы из МЧС и призвали выдвигаться на личном автотранспорте в Белгородскую область «для эвакуации раненых и людей из зоны боевых действий». Это фейк, сообщает «Орелtimes».
Сюжет
Фейк

Орловцам звонят якобы сотрудники МЧС и просят отправиться в Белгородскую область «для эвакуации раненых и людей из зоны боевых действий». На самом деле это фейк. Подобные звонки жители Орла получали неоднократно.

О ситуации рассказал местный житель, которому позвонил «сотрудник МЧС». Интересно, что звонок шёл с кода +7 — то есть с российского номера. Орловцу сообщили, что прямой угрозы региону нет, но по возможности нужно отправиться в Белгородскую область, чтобы помочь с эвакуациями. На этом звонок завершился. При этом он больше походил на разговор в приложении, поделился мужчина.

Подобные звонки получали и другие орловцы. На самом деле эти звонки — фейковые и направлены на то, чтобы посеять панику. Если бы белгородцам требовалась какого-либо рода помощь, об этом бы власти официально сообщили.

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