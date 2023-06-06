«Сотрудники МЧС» звонят орловцам и просят эвакуировать белгородцев

О ситуации рассказал местный житель, которому позвонил «сотрудник МЧС». Интересно, что звонок шёл с кода +7 — то есть с российского номера. Орловцу сообщили, что прямой угрозы региону нет, но по возможности нужно отправиться в Белгородскую область, чтобы помочь с эвакуациями. На этом звонок завершился. При этом он больше походил на разговор в приложении, поделился мужчина.