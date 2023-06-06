«Сотрудники МЧС» звонят орловцам и просят эвакуировать белгородцев

Posted Сегодня, 14:25
Published Сегодня, 14:25
Modified Сегодня, 14:27
Updated Сегодня, 14:27
Орловцам звонят якобы сотрудники МЧС и просят отправиться в Белгородскую область «для эвакуации раненых и людей из зоны боевых действий». На самом деле это фейк. Подобные звонки жители Орла получали неоднократно.
О ситуации рассказал местный житель, которому позвонил «сотрудник МЧС». Интересно, что звонок шёл с кода +7 — то есть с российского номера. Орловцу сообщили, что прямой угрозы региону нет, но по возможности нужно отправиться в Белгородскую область, чтобы помочь с эвакуациями. На этом звонок завершился. При этом он больше походил на разговор в приложении, поделился мужчина.
Подобные звонки получали и другие орловцы. На самом деле эти звонки — фейковые и направлены на то, чтобы посеять панику. Если бы белгородцам требовалась какого-либо рода помощь, об этом бы власти официально сообщили.