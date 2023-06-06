Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:47

Published Сегодня, 14:47

Modified Сегодня, 14:49

Updated Сегодня, 14:49

Изображение материала

Сколько отдохнут летом белгородских детей и в каких лагерях

6 июня 2023, 14:47
Фото: 1MI

На территории Белгородской области работают 11 загородных лагерей

За четыре смены они смогут принять порядка 7500 детей. Часть юных белгородцев отправятся на отдых в другие регионы. Об этом Бел.Ру сообщили в областном правительстве.
Сюжет
Дети

По официальным данным, решение о работе загородных летних лагерей принял оперштаб 19 мая с учётом обстановки в регионе.

Всего на территории Белгородской области работают 11 загородных лагерей, в которых в течение четырёх смен летних каникул оздоровят порядка 7500 детей.

На сегодняшний день закрыты девять лагерей. Решение об их открытии в 2023 году будет принимать оперштаб в случае улучшения обстановки в регионе.

Что касается пришкольных лагерей, в полном объёме они будут работать только в открытых муниципалитетах. В Белгороде, Яковлевском и Новооскольском горокругах пришкольные лагеря будут работать в режиме ограниченной численности обучающихся — не более 100 человек в смену, только по запросам родителей и на основании их согласий при соблюдении требований безопасности при нахождении детей в школе.

Школьные лагеря будут работать в три-четыре смены. При этом по заявлению родителя ребёнок может отдохнуть в лагере другой школы.

В муниципалитетах, расположенных в зоне до 15 км от государственной границы, лагеря такого типа работать не будут.

Всего в пришкольных лагерях в период летних каникул планируется оздоровить 52,5 тысячи детей в возрасте до 18 лет.

В случае закрытия загородных детских оздоровительных учреждений родителям предложат организовать отдых детей на базе лагерей других регионов Российской Федерации. Работу в этом направлении уже организовало правительство Белгородской области при поддержке глав других регионов.

К примеру, 300 школьников из Шебекинского горокруга отдыхают в оздоровительном лагере «Ландыш» Воронежской области. 50 детей из Краснояружского, Ровеньского, Борисовского, Волоконовского, Ровеньского районов оздоравливаются в санаторном комплексе «Прометей» Липецкой области.

Ещё 100 школьников из Валуйского, Грайворонского, Шебекинского городских округов приняли оздоровительные лагеря «Солнечный», «Машук» и «Сосновый бор» Ставропольского края. В июле 80 ребят из приграничных территорий Белгородской области смогут отдохнуть в ДОЛ «Молодёжный» Санкт-Петербурга.

Также наших ребят вместе с родителями уже приняли в оздоровительных лагерях Калужской, Пензенской, Тамбовской, Тульской и Ярославской областей. Дети не только отдохнут, но и познакомятся с культурой новых регионов, найдут новых друзей.

Кроме того, 5 июня начался отдых на берегу Черного моря для 277 школьников Белгородской области. Всего за летний период в белгородской «Бригантине ‘’Белогорье’’» смогут оздоровиться и отдохнуть 1108 ребят.

За четыре смены в пришкольных лагерях Белгорода отдохнут 7760 детей
Узнать подробнее
Читайте также:
Загородные лагеря в Белгороде работать не будутЛагерь «Артек» примет на летний отдых 250 юных белгородцев из приграничьяВ воронежском лагере разместили детей из белгородского приграничья
#Кристина Семенчук#Лагерь#Дети#Каникулы#Районы#Оперштаб#Общество#Эксклюзив#Белгородская область
Подпишитесь
Решение за минуту: как рассмотрели апелляцию Маслова по иску к Бабину и Радченко
Сегодня, 14:22
В небе над Белгородом прогремели взрывы: сработала система ПВО
Сегодня, 12:31
БелРу помогло воссоединиться сёстрам в Белгородской области
Сегодня, 14:30
С Везёлки в Белгороде пропали пингвины
Сегодня, 13:55
Бронежилеты и коровы: что жители Шебекино продают в интернете
Сегодня, 11:56
Гладков: Сегодня противника на территории Белгородской области нет
Сегодня, 11:35