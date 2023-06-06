Сколько отдохнут летом белгородских детей и в каких лагерях

Что касается пришкольных лагерей, в полном объёме они будут работать только в открытых муниципалитетах. В Белгороде, Яковлевском и Новооскольском горокругах пришкольные лагеря будут работать в режиме ограниченной численности обучающихся — не более 100 человек в смену, только по запросам родителей и на основании их согласий при соблюдении требований безопасности при нахождении детей в школе.