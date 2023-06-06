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Шойгу: потери Украины за три дня боевых действий превысили российские в 13 раз

6 июня 2023, 13:39
Фото: 1MI

Шойгу рассказал о потерях Армии России и ВСУ за три дня украинского контрнаступления

Министр обороны РФ рассказал о потерях сторон после начала активных боевых действий в последние дни.
Сюжет
СВО

По словам Сергея Шойгу, за три дня боевых действий на всех направлениях контрнаступления вооружённые силы Украины потеряли до 3715 военных, 52 танка, 207 боевых бронированных машин, 134 автомобиля, пять самолётов, два вертолёта, 48 орудий артиллерии и 53 беспилотных летательных аппарата.

Не обошлось и без потерь в составе российской группировки войск. В ходе отражения наступления погиб 71 военнослужащий, 210 были ранены. С российской стороны подбиты 15 танков, девять боевых машин пехоты, две машины и девять орудий.

Получилось, что потери украины превысили российские более чем в 13 раз.

Шойгу отметил, что противник не добился своих целей и понёс значительные потери. Также министр обороны обвинил Украину в подрыве Каховской ГЭС, чтобы не допустить наступления российских войск, назвав это спланированной киевским режимом крупномасштабной диверсией.

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#Евгений Грицков#Контрнаступление#Потери сторон#Министр обороны#Спецоперация#СВО#Сергей Шойгу
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