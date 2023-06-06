Шебекинцев перестают принимать в ПВР в «Белгород-Арене»

Как уточнил мэр Валентин Демидов, дежурный ПВР находится в спортивном комплексе Хоркиной. В последнее время из Шебекинского округа прибывает до 35 человек в день. В пункте они находятся до суток, а затем людям предоставляют комфортные условия.