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Шебекинцев перестают принимать в ПВР в «Белгород-Арене»

6 июня 2023, 06:42
Фото: Telegram-канал Валентина Демидова
Желающих переехать отправляют в другие регионы и районы Белгородской области. Дежурный пункт временного размещения находится в УСК Хоркиной, рассказал мэр Валентин Демидов.

Пункт временного размещения в «Белгород-Арене» перестаёт принимать шебекинцев. Всех, кто этого хотел, разместили в общежитиях. Остальных отправляют в другие регионы и районы области.

Как уточнил мэр Валентин Демидов, дежурный ПВР находится в спортивном комплексе Хоркиной. В последнее время из Шебекинского округа прибывает до 35 человек в день. В пункте они находятся до суток, а затем людям предоставляют комфортные условия.

Ранее сообщалось, что отселённым белгородцам назначат единовременные выплаты. Всего их будет две. Точные дата выплаты и сумма пока неизвестны. Их должны озвучить на этой неделе.

Фото: Telegram-канал Валентина Демидова
Отселённым белгородцам назначат единовременные выплаты
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#Наталья Корявых#Белгород Арена#Уск хоркиной#Город#Шебекино#Белгород#Валентин Демидов#Шебекинский горокруг#Белгородская область#Вынужденные переселенцы#Общество#Приграничье#Пвр#Общежития
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