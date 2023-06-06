Шебекинцев перестают принимать в ПВР в «Белгород-Арене»

Posted Сегодня, 06:42
Published Сегодня, 06:42
Modified Сегодня, 06:44
Updated Сегодня, 06:44
Пункт временного размещения в «Белгород-Арене» перестаёт принимать шебекинцев. Всех, кто этого хотел, разместили в общежитиях. Остальных отправляют в другие регионы и районы области.
Как уточнил мэр Валентин Демидов, дежурный ПВР находится в спортивном комплексе Хоркиной. В последнее время из Шебекинского округа прибывает до 35 человек в день. В пункте они находятся до суток, а затем людям предоставляют комфортные условия.
Ранее сообщалось, что отселённым белгородцам назначат единовременные выплаты. Всего их будет две. Точные дата выплаты и сумма пока неизвестны. Их должны озвучить на этой неделе.