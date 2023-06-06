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С Везёлки в Белгороде пропали пингвины

6 июня 2023, 13:55
Фото: Bel.ru
Арт-объект, который ранее критиковали белгородцы, исчез. Автор композиции уверена, что убрать её обычным хулиганам было не под силу, сообщает «БелПресса».

Арт-объект «Калейдоскоп» с пингвинами, который критиковали белгородцы, убрали с Везёлки. Объёмные фигуры пингвинов стояли на одном из 80 разноцветных треугольных сегментов плавучей композиции.

Автор арт-объекта — руководитель бюро «Дирекция пространственного развития „10“» Анна Гамурак предполагает, что исчезнуть инсталляция могла 5 июня. Более того, она считает, что убрать её обычным хулиганам было бы не под силу.

По словам Гамурак, сделать это было возможно только с использованием спецсредств. Она напомнила, что конструкция была прикреплена тросами, подключена проводами и ещё была на жёсткой сцепке.

Гамурак добавила, что собирается подать заявление в полицию.

Напомним, вокруг композиции ранее было множество споров. Её автор планировала судиться с мэрией.

Арт-объект с пингвином обошёлся в 5,4 млн рублей. Спустя время герой композиции обзавёлся семейством.

Пингвин на плавучем арт-объекте «Калейдоскоп» в Белгороде обзавёлся семейством
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#Наталья Корявых#Город#Новости Белгорода#Белгородская область#Белгород#Арт-объект#Калейдоскоп#Инсталляция#Пингвины#Анна Гамурак
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