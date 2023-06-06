С Везёлки в Белгороде пропали пингвины

Posted Сегодня, 13:55
Published Сегодня, 13:55
Modified Сегодня, 14:00
Updated Сегодня, 14:00
Арт-объект «Калейдоскоп» с пингвинами, который критиковали белгородцы, убрали с Везёлки. Объёмные фигуры пингвинов стояли на одном из 80 разноцветных треугольных сегментов плавучей композиции.
Автор арт-объекта — руководитель бюро «Дирекция пространственного развития „10“» Анна Гамурак предполагает, что исчезнуть инсталляция могла 5 июня. Более того, она считает, что убрать её обычным хулиганам было бы не под силу.
По словам Гамурак, сделать это было возможно только с использованием спецсредств. Она напомнила, что конструкция была прикреплена тросами, подключена проводами и ещё была на жёсткой сцепке.
Гамурак добавила, что собирается подать заявление в полицию.
Напомним, вокруг композиции ранее было множество споров. Её автор планировала судиться с мэрией.
Арт-объект с пингвином обошёлся в 5,4 млн рублей. Спустя время герой композиции обзавёлся семейством.