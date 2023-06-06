Россияне теряют интерес к криптовалютам: трафик на криптокошельки упал на 35%

Криптовалюты теряют интерес ядра своей аудитории — молодых людей в возрасте от 21 до 35 лет. Это поколение активнее других использовало новые технологии и доверяло свои сбережения цифровым активам. В 2022 году на них приходилось 61% от общего объема трафика. Но в этом сегменте наблюдается наибольшее снижение интереса — в 2023 году доля таких пользователей сократилась на 10%.