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Россиян предложили оповещать о призыве по мобилизации через СМС

6 июня 2023, 07:53
Фото: 1MI
Соответствующее предложение внесло Минобороны РФ. Сообщения военное ведомство планирует направлять на номер телефона, указанный на портале «Госуслуги», пишут «Народные новости».
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Призыв

Россиян могут начать уведомлять о призыве по мобилизации через СМС-рассылку. Соответствующее предложение внесло Минобороны РФ. Об этом стало известно из постановления на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, пишет издание.

Уведомление о направлении повестки военное ведомство предлагает размещать на «Госуслугах» и в личном кабинете налогоплательщика. Рассылку хотят направлять на номер телефона, указанный на портале государственных услуг.

Ранее сообщалось, что Госдума в трёх чтениях приняла закон о цифровом военкомате, включающий в себя пункт об электронных повестках. Обычные бумажные повестки при этом останутся.

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#Призыв#Россия#Общество#Минобороны#Повестка#Наталья Корявых#Смс#Госуслуги
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