Россиян предложили оповещать о призыве по мобилизации через СМС

Posted Сегодня, 07:53
Published Сегодня, 07:53
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Updated Сегодня, 07:55
Россиян могут начать уведомлять о призыве по мобилизации через СМС-рассылку. Соответствующее предложение внесло Минобороны РФ. Об этом стало известно из постановления на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, пишет издание.
Уведомление о направлении повестки военное ведомство предлагает размещать на «Госуслугах» и в личном кабинете налогоплательщика. Рассылку хотят направлять на номер телефона, указанный на портале государственных услуг.
Ранее сообщалось, что Госдума в трёх чтениях приняла закон о цифровом военкомате, включающий в себя пункт об электронных повестках. Обычные бумажные повестки при этом останутся.