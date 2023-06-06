Родители два дня не могут дозвониться до детей, находящихся в «Бригантине Белогорья»

Белгородка в прямом эфире рассказала губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову, что её дети находятся в санатории, но связи с ними никакой нет: родители даже не знают, кто у них вожатый или в каком они отряде. По словам женщины, на собрании обещали создать беседу для взаимодействия, но и её до сих пор нет.