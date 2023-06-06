Родители два дня не могут дозвониться до детей, находящихся в «Бригантине Белогорья»

Posted Сегодня, 17:14
Published Сегодня, 17:14
Modified Сегодня, 17:16
Updated Сегодня, 17:16
Белгородка в прямом эфире рассказала губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову, что её дети находятся в санатории, но связи с ними никакой нет: родители даже не знают, кто у них вожатый или в каком они отряде. По словам женщины, на собрании обещали создать беседу для взаимодействия, но и её до сих пор нет.
Вячеслав Гладков отметил, что проблему должны решить уже сегодня:
Дети, мне кажется, уже забыли, что у них есть родители. Море, солнце, великолепный лагерь — они там получают удовольствие. Я надеюсь, что всё хорошо, но согласен, что родители беспокоятся. Почему до сих пор не сделали? Разные операторы, в Крыму есть особенности сотовой связи, для их решения нужно время. Замгубернатора Андрей Милёхин сообщил, что сегодня эти проблемы будут решены.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Отметим, что первая смена детей отправилась в крымский санаторий «Бригантина Белгорья» 4 июня.