Решение за минуту: как рассмотрели апелляцию Маслова по иску к Бабину и Радченко

Что касается многострадального определения «неовласовская мразь», то, по словам Радченко, в его тексте нет и намёка на то, что описанные им лица мужского пола, в том числе Маслов, предали страну, подобно генералу Власову. Более того, утверждает соответчик, конкретно к Маслову это не относилось.