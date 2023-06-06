Решение за минуту: как рассмотрели апелляцию Маслова по иску к Бабину и Радченко

Posted Сегодня, 14:22
Published Сегодня, 14:22
Modified Сегодня, 14:24
Updated Сегодня, 14:24
1 марта этого года Свердловский районный суд Белгорода отклонил иск главного редактора «Фонаря» Андрея Маслова к блогеру и журналисту Владимиру Бабину. Соответчиком также выступил блогер и член Общественной палаты Белгородской области Вадим Радченко.
Основной претензией Маслова было то, что его канал и канал издания «Фонарь» включили в список «вражеских инфопомоек». По словам истца, внесение данных информационных ресурсов в перечень «вражеских» ударило по репутации издания и по репутации самого Маслова, чем нанесло журналисту вред. В качестве компенсации Маслов потребовал от Бабина 150 тыс. рублей.
Суд иск главреда «Фонаря» отклонил. Подробнее о том, почему он это сделал, можно узнать здесь. О том, как проходили заседания, на которых обсуждались человечек со свастикой, принадлежность Херсона и калибр «говнаря» — в цикле наших материалов.
Сегодня облсуд отклонил апелляционную жалобу Маслова на решение суда Свердловского. О том, как это было, читайте ниже.
Как заявил Андрей Маслов, порочащие сведения подтверждаются заключениями лингвиста-эксперта. Кроме того, журналист абсолютно не согласен с рядом моментов в заключении Свердловского суда. Так, по его словам, судья ссылался на вторичное значение определений, представленных в словаре, игнорируя первое. Речь идёт о слове «подельник».
Судья ссылается на слова ответчика Бабина, ничем не подкреплённые, о том, что Климов, Пармёнов и Ливсон работали со мной в одной редакции, чего не было никогда. Единственным сотрудником из перечисленных был Парменов. Называть нас подельниками, ссылаясь только на голословное утверждение ответчика, что мы работали в месте, — вот, с чем я не согласен.
Андрей Маслов
Журналист также отметил, что в выводах эксперта есть прямое указание на то, что сведения, распространённые ответчиком, несут порочащий характер. Кроме того, утверждает Маслов, нет никаких доказательств того, что Бабин разграничивал список нацистских каналов и список каналов-«инфопомоек», как блогер заявлял в суде.
Никаких доказательств не было, что мои ресурсы якобы относятся к нацистским. Каких-либо фактов, подтверждающих связь меня и киевского режима, о чём заявляет Бабин, в суде предоставлено не было. Я надеюсь, апелляционный суд удовлетворит наши требования в полном объёме.
Андрей Маслов
Поддержал истца и его представитель Валерий Антоненко. По его мнению, суд неправильно распределил бремя доказательства, и именно ответчик должен был доказать, что это его оценочное мнение.
Мы доказали сам факт распространения порочащих сведений. Как раз-таки ответчики не предоставили ни одного доказательства действительности своих сведений.
Валерий Антоненко
Представитель попросил решение суда отменить и удовлетворить иск Маслова в полном объёме.
Ответчик Владимир Бабин с доводами Маслова ожидаемо не согласился. По его словам, Свердловский суд всесторонне рассмотрел исковые требования и дал возможность сторонам высказаться в полном объёме.
На мой взгляд, безукоризненно, точно в соответствии с законом рассмотрел это и принял единственно возможное решение. Я прошу оставить суд решение без изменения, а жалобу — без удовлетворения.
Владимир Бабин
Высказался и Вадим Радченко, который заявил, что никакого участие в создании публикации «список инфопомоек» он в действительности не принимал.
Утверждения Маслова, что оба ответчика относятся к этому списку, являются его домыслом. Ни в одной публикации я не утверждал, что его каналы являются вражескими и ведутся в интересах нацистской Украины.
Вадим Радченко
Не понравились Радченко и некоторые выводы специалиста.
В апелляционной жалобе Маслова утверждается, что эксперт даёт однозначный вывод, что высказывание «говнарь Маслов» является однозначным. «У читателя может сложиться представление, что Маслов предал свой народ». Несмотря на утверждение Маслова, что выводы эксперта однозначны, эта фраза весьма далека от однозначности. А может не сложиться впечатление. Или сложиться другое.
Вадим Радченко
Что касается многострадального определения «неовласовская мразь», то, по словам Радченко, в его тексте нет и намёка на то, что описанные им лица мужского пола, в том числе Маслов, предали страну, подобно генералу Власову. Более того, утверждает соответчик, конкретно к Маслову это не относилось.
Цитату из моего текста может использовать любой. Маслову не понравилась моя публикация, но он пытается притянуть мою ответственность за то, что его процитировали по чужому усмотрению.
Вадим Радченко
Радченко заключил, что все обстоятельства судом были установлены правильно, а решение было принято верное.
Как мы уже упоминали, облсуд апелляционную жалобу Маслова отклонил. Совещалась коллегия примерно минуту.
После судебного заседания стороны высказались и в социальных сетях. Маслов заявил, что, дождавшись письменного обоснования решения, «пойдёт искать справедливости дальше, уже за пределами Белгородской области».
Радченко же процитировал эти слова главреда «Фонаря», после чего заподозрил у последнего тягу к написанию жалоб.
На момент публикации Бел.Ру Владимир Бабин ещё ничего не публиковал, но, вероятнее всего, в скором времени ситуация изменится.