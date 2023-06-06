РЭО вложит 4,4 млрд рублей в комплекс по переработке отходов «Волхонка» в Петербурге

Posted Сегодня, 10:16
Published Сегодня, 10:16
Modified Сегодня, 10:16
Updated Сегодня, 10:16
Генеральный директор РЭО Денис Буцаев сообщил, что мусороперерабатывающий завод «Волхонка» возводится в два этапа. Сначала был построен объект мощностью обработки 200 тысяч тонн и утилизации 38,7 тысячи тонн, в который РЭО вложит 881,2 миллиона рублей. На втором этапе будет построена линия сортировки мощностью 400 тысяч тонн в год и объект утилизации на 78,12 тысячи тонн. Здесь РЭО вложит 3,545 миллиарда рублей. Всего — 4,4 миллиарда рублей, передает newia.ru.
Проект реализует Невский экологический оператор. Между ним и РЭО подписаны соглашения по займам.
«Комплекс „Волхонка“ позволит приблизить Санкт-Петербург к показателям по 100%-ной обработке отходов и снижению захоронения отходов в два раза», — сообщил Буцаев.
Заместитель генерального директора по инвестиционному развитию РЭО Сергей Королев рассказал, что для обеспечения проекта средствами РЭО разместит целевые облигационные выпуски на сумму 4,4 миллиарда рублей.
«Ставка купонной доходности — ключевая ставка Банка России плюс премия в размере 3,0%», — отметил Королев.
РЭО выполняет работу по формированию в стране комплексной системы обращения с ТКО. Согласно нацпроекту «Экология», необходимо сократить объем захоронения отходов и снизить экологическую нагрузку на жителей России. Цель к 2030 году — 100%-ная сортировка отходов и снижение в 2 раза объема ТКО, которые направляются на полигоны. Достижение таких показателей станет возможным благодаря построению экономики замкнутого цикла.