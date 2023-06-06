РЭО вложит 4,4 млрд рублей в комплекс по переработке отходов «Волхонка» в Петербурге

Генеральный директор РЭО Денис Буцаев сообщил, что мусороперерабатывающий завод «Волхонка» возводится в два этапа. Сначала был построен объект мощностью обработки 200 тысяч тонн и утилизации 38,7 тысячи тонн, в который РЭО вложит 881,2 миллиона рублей. На втором этапе будет построена линия сортировки мощностью 400 тысяч тонн в год и объект утилизации на 78,12 тысячи тонн. Здесь РЭО вложит 3,545 миллиарда рублей. Всего — 4,4 миллиарда рублей, передает newia.ru.