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Работу ПВО и шебекинцев в ПВР обсуждали белгородцы 6 июня

6 июня 2023, 15:30
Фото: Bel.ru
Гладков заявил, что противника на территории Белгородской области нет, в Белгороде из-за работы ПВО раздались взрывы, а шебекинцев перестали принимать в самом большом ПВР в «Белгород-Арене».

Противника в регионе нет

Губернатор Вячеслав Гладков заявил, что противника на территории Белгородской области нет. Нет противника в том числе на территории Новой Таволжанки, утверждает глава региона.

По словам Гладкова, жителям приграничья сейчас крайне тяжело, а для власти основная задача — обеспечить безопасность и спокойствие людей. Он также пообщался с шебекинцами, которым начали выдавать гуманитарную помощь.

Гладков: Сегодня противника на территории Белгородской области нет
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Работа ПВО

В небе над Белгородом 6 июня раздались взрывы — сработала система ПВО. Белгородцы насчитали как минимум пять взрывов, а в небе после работы противовоздушной обороны появились характерные следы.

Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, работали по двум воздушным целям. Информацию по поводу разрушений и пострадавших уточняли оперативные службы.

В небе над Белгородом прогремели взрывы: сработала система ПВО
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Шебекинцы в ПВР

Шебекинцев перестают принимать в ПВР в «Белгород-Арене» — в самом большом пункте временного размещения в городе. Желающих переехать отправляют в другие регионы и районы Белгородской области.

Дежурный ПВР находится в спортивном комплексе Хоркиной. В последнее время из муниципалитета прибывает до 35 человек в день. Там они находятся до суток, а затем людям предоставляют комфортные условия.

Шебекинцев перестают принимать в ПВР в «Белгород-Арене»
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