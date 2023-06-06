Работу ПВО и шебекинцев в ПВР обсуждали белгородцы 6 июня

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
Губернатор Вячеслав Гладков заявил, что противника на территории Белгородской области нет. Нет противника в том числе на территории Новой Таволжанки, утверждает глава региона.
По словам Гладкова, жителям приграничья сейчас крайне тяжело, а для власти основная задача — обеспечить безопасность и спокойствие людей. Он также пообщался с шебекинцами, которым начали выдавать гуманитарную помощь.
В небе над Белгородом 6 июня раздались взрывы — сработала система ПВО. Белгородцы насчитали как минимум пять взрывов, а в небе после работы противовоздушной обороны появились характерные следы.
Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, работали по двум воздушным целям. Информацию по поводу разрушений и пострадавших уточняли оперативные службы.
Шебекинцев перестают принимать в ПВР в «Белгород-Арене» — в самом большом пункте временного размещения в городе. Желающих переехать отправляют в другие регионы и районы Белгородской области.
Дежурный ПВР находится в спортивном комплексе Хоркиной. В последнее время из муниципалитета прибывает до 35 человек в день. Там они находятся до суток, а затем людям предоставляют комфортные условия.