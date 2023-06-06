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При обстреле Шебекино пострадал мужчина

6 июня 2023, 09:20
Фото: 1MI
Местный житель получил осколочное ранение кисти. Сколько домов и машин пострадало, установить пока сложно, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
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СВО

Обстрелы Шебекино продолжаются. Накануне из-за атаки ВСУ пострадал мужчина. У него осколочное ранение кисти. Пострадавшего доставили в больницу и оказывают необходимую медпомощь.

«В городе Шебекино удары наносились в большинстве своём по жилым массивам. Количество разрушенных и повреждённых домовладений и автомобилей уточняется», — сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Ранее сообщалось, что из-за ударов ВСУ в больницу в Белгороде попали 32 раненых мирных жителя. Один человек — в тяжёлом состоянии, он остаётся в реанимации.

В больницу в Белгороде из-за обстрелов попали 32 раненых мирных жителя
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#Наталья Корявых#Спецоперация#СВО#Обстрел#Происшествия#Обстрел ВСУ#Приграничье#Пострадавшие#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Шебекино#Вячеслав Гладков
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