При обстреле Шебекино пострадал мужчина

Posted Сегодня, 09:20
Published Сегодня, 09:20
Modified Сегодня, 09:22
Updated Сегодня, 09:22
Обстрелы Шебекино продолжаются. Накануне из-за атаки ВСУ пострадал мужчина. У него осколочное ранение кисти. Пострадавшего доставили в больницу и оказывают необходимую медпомощь.
«В городе Шебекино удары наносились в большинстве своём по жилым массивам. Количество разрушенных и повреждённых домовладений и автомобилей уточняется», — сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Ранее сообщалось, что из-за ударов ВСУ в больницу в Белгороде попали 32 раненых мирных жителя. Один человек — в тяжёлом состоянии, он остаётся в реанимации.