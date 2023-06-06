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Пострадавшего при обстреле 14-летнего белгородца доставили в детскую больницу

6 июня 2023, 04:46
Фото: 1MI
У мальчика черепно-мозговая травма и контузия, отметил глава региона.
Сюжет
СВО

14-летний мальчик из села Глотово Грайворонского округа во время обстрела со стороны ВСУ находился на улице. Ребёнка доставили в районную ЦРБ, где оказали всю необходимую помощь, а затем приняли решение отправить его в детскую областную больницу.

Утром 6 июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что мальчика успешно доставили в детскую больницу.

14-летний мальчик из села Глотова Грайворонского округа, который пострадал во время обстрелов вооружённых сил Украины, с черепно-мозговой травмой и контузией доставлен в детскую областную больницу. Врачи помогают, делают всё, что необходимо. Лекарственные препараты есть, мальчик в сознании.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
14-летнего белгородца контузило во время обстрела
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#Александра Склярова#Пострадавшие#Состояние здоровья#Происшествия#СВО#Белгородская область#Грайворонский горокруг#Вячеслав Гладков
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