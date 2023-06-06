Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:47

Published Сегодня, 12:47

Modified Сегодня, 12:49

Updated Сегодня, 12:49

Изображение материала

Почти 60 тысяч человек эвакуировали в Белгородской области

6 июня 2023, 12:47
Фото: Telegram-канал мэрии Белгорода
Более 8 тысяч человек находятся в пунктах временного размещения, сообщает РИА «Новости». Людей эвакуировали за довольно небольшой промежуток времени.
Сюжет
Пвр

В Белгородской области на фоне сложной обстановки эвакуировали почти 60 тыс. человек. Людей вывезли в безопасное место за довольно небольшой промежуток времени.

В пунктах временного размещения находится более 8 тыс. человек. Большая часть эвакуированных уехала к родственникам.

Отметим, что шебекинцев в областном центре размещали в нескольких ПВР. Самым крупным пунктом была «Белгород-Арена». Накануне мэр Валентин Демидов заявил, что этот ПВР перестаёт принимать людей.

Желающих перенаправили в студенческие общежития. Остальных готовы разместить в других районах или регионах. Ранее сообщалось, что в ПВР за пределами Белгородской области находится более 300 шебекинцев.

302 человека из Шебекинского округа разместили в ПВР в других регионах России
Узнать подробнее
Читайте также:
Кот без еды и безработица: с какими проблемами столкнулись эвакуированные шебекинцыСохранят ли эвакуированным из Шебекино бюджетникам зарплату?Оставшихся в эвакуированном Шебекино домашних питомцев будут кормить
#Инна Рогова#Пвр#Эвакуация#Общество#Спецоперация#СВО#Белгородская область#Шебекинский горокруг
Подпишитесь
В небе над Белгородом прогремели взрывы: сработала система ПВО
Сегодня, 12:31
«Как там город, стоит?» Какие вопросы задают шебекинцы властям
Сегодня, 09:34
Песков: В приграничных районах принимаются меры для наведения порядка
Сегодня, 11:32
Бронежилеты и коровы: что жители Шебекино продают в интернете
Сегодня, 11:56
Гладков: Сегодня противника на территории Белгородской области нет
Сегодня, 11:35