Почти 60 тысяч человек эвакуировали в Белгородской области

Posted Сегодня, 12:47
Published Сегодня, 12:47
Modified Сегодня, 12:49
Updated Сегодня, 12:49
В Белгородской области на фоне сложной обстановки эвакуировали почти 60 тыс. человек. Людей вывезли в безопасное место за довольно небольшой промежуток времени.
В пунктах временного размещения находится более 8 тыс. человек. Большая часть эвакуированных уехала к родственникам.
Отметим, что шебекинцев в областном центре размещали в нескольких ПВР. Самым крупным пунктом была «Белгород-Арена». Накануне мэр Валентин Демидов заявил, что этот ПВР перестаёт принимать людей.
Желающих перенаправили в студенческие общежития. Остальных готовы разместить в других районах или регионах. Ранее сообщалось, что в ПВР за пределами Белгородской области находится более 300 шебекинцев.