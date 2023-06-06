Песков: В приграничных районах принимаются меры для наведения порядка

Posted Сегодня, 11:32
Published Сегодня, 11:32
Modified Сегодня, 11:40
Updated Сегодня, 11:40
Дмитрий Песков рассказал, что ему ничего не известно о возможности введения военного положения в Белгородской области и других приграничных регионах России.
Там работают специально соответствующие службы и военные. Принимаются меры для наведения порядка.
Дмитрий Песков
В Белгородской, Курской и Брянской областях, а также в Крыму действует жёлтый уровень террористической опасности.
Напомним, в конце мая и начале июня украинские диверсионные группы дважды проникали на территорию Белгородской области — в Грайворонском и Шебекинском городских округах. Также приграничье подвергается ежедневным массированным обстрелам со стороны Украины, гибнут мирные жители, большая часть населения покинула свои дома.