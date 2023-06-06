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Published Сегодня, 11:32

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Песков: В приграничных районах принимаются меры для наведения порядка

6 июня 2023, 11:32
Фото: 1MI
Дмитрий Песков

Пескову неизвестно о возможности введения военного положения в Белгородской области

Пресс-секретарь президента России заявил, что на местах работают соответствующие службы и военные.
Сюжет
СВО

Дмитрий Песков рассказал, что ему ничего не известно о возможности введения военного положения в Белгородской области и других приграничных регионах России.

Там работают специально соответствующие службы и военные. Принимаются меры для наведения порядка.
Дмитрий Песков

В Белгородской, Курской и Брянской областях, а также в Крыму действует жёлтый уровень террористической опасности.

Напомним, в конце мая и начале июня украинские диверсионные группы дважды проникали на территорию Белгородской области — в Грайворонском и Шебекинском городских округах. Также приграничье подвергается ежедневным массированным обстрелам со стороны Украины, гибнут мирные жители, большая часть населения покинула свои дома.

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#Евгений Грицков#Обстрел ВСУ#Приграничье#Разрушения#Пострадавшие#ДРГ#Минобороны#Спецоперация#СВО#Белгородская область#Дмитрий Песков
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