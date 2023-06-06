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Патриарх Кирилл наградил орденом белгородского митрополита Иоанна

6 июня 2023, 08:32
Фото: пресс-служба Белгородской епархии
Митрополиту Белгородскому и Старооскольскому вручили орден святителя Иннокентия. Священнослужителя наградили «во внимание к усердным архипастырским трудам и в связи с 30-летием архиерейской хиротонии», пишет РИА «Новости».

Белгородского митрополита Иоанна наградили орденом святителя Иннокентия, митрополита Московского и Коломенского, II степени «во внимание к усердным архипастырским трудам и в связи с 30-летием архиерейской хиротонии». Награду священнослужителю вручил патриарх Кирилл.

Как заявил Иоанн, РПЦ будет использовать духовный опыт Первой мировой войны, когда священники шли на духовные подвиги. Литургия перед награждением проходила в Успенском соборе московского Кремля.

«Вы первым возвысили голос для того, чтобы остановить зло. Я благодарю вас особо за сегодняшнее наставление в алтаре, вы чётко определили, где должен быть священник», — отметил митрополит.

Иоанн обратился к Кириллу и сообщил, что он даёт пример духовного служения. Митрополит в итоге поблагодарил представителей РПЦ за службу и награду.

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