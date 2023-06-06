Патриарх Кирилл наградил орденом белгородского митрополита Иоанна

Posted Сегодня, 08:32
Published Сегодня, 08:32
Modified Сегодня, 08:35
Updated Сегодня, 08:35
Белгородского митрополита Иоанна наградили орденом святителя Иннокентия, митрополита Московского и Коломенского, II степени «во внимание к усердным архипастырским трудам и в связи с 30-летием архиерейской хиротонии». Награду священнослужителю вручил патриарх Кирилл.
Как заявил Иоанн, РПЦ будет использовать духовный опыт Первой мировой войны, когда священники шли на духовные подвиги. Литургия перед награждением проходила в Успенском соборе московского Кремля.
«Вы первым возвысили голос для того, чтобы остановить зло. Я благодарю вас особо за сегодняшнее наставление в алтаре, вы чётко определили, где должен быть священник», — отметил митрополит.
Иоанн обратился к Кириллу и сообщил, что он даёт пример духовного служения. Митрополит в итоге поблагодарил представителей РПЦ за службу и награду.