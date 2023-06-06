Насколько сейчас опасно в Разумном? Отвечает глава Белгородского района Перцев

Posted Сегодня, 11:57
Published Сегодня, 11:57
Modified Сегодня, 11:59
Updated Сегодня, 11:59
Белгородцы интересуются, каков уровень опасности в Разумном, и спрашивают у властей, стоит ли уезжать из посёлка. Соответствующий вопрос главе Белгородского района Владимиру Перцеву задала местная жительница. Как ответил Перцев, он понимает озабоченность женщины.
«Громко там, наверное, из Таволжанки слышно, из Шебекино слышно, но мы контролируем ситуацию», — заявил чиновник.
По его словам, ситуация контролируется оперативными службами, МЧС, другими структурами. Пока в Разумном чрезвычайных ситуаций не зарегистрировали.
«Поэтому Вы решайте вопрос. От Вас зависит, надо или не надо уезжать», — заключил Перцев.
Отметим, что ранее в Разумном сработала система ПВО. Пострадали кафе, ЛЭП и 11 автомобилей. Пострадавших среди мирных жителей нет.