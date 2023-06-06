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Published Сегодня, 11:57

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Насколько сейчас опасно в Разумном? Отвечает глава Белгородского района Перцев

6 июня 2023, 11:57
Фото: 1MI
Сгенерировано нейросетью Midjourney

Белгородцы интересуются уровнем опасности в Разумном

Местная жительница обратилась к главе района Владимиру Перцеву и спросила, стоит ли уезжать из посёлка. Чиновник ответил, что ситуация находится под контролем.
Сюжет
СВО

Белгородцы интересуются, каков уровень опасности в Разумном, и спрашивают у властей, стоит ли уезжать из посёлка. Соответствующий вопрос главе Белгородского района Владимиру Перцеву задала местная жительница. Как ответил Перцев, он понимает озабоченность женщины.

«Громко там, наверное, из Таволжанки слышно, из Шебекино слышно, но мы контролируем ситуацию», заявил чиновник.

По его словам, ситуация контролируется оперативными службами, МЧС, другими структурами. Пока в Разумном чрезвычайных ситуаций не зарегистрировали.

«Поэтому Вы решайте вопрос. От Вас зависит, надо или не надо уезжать», — заключил Перцев.

Отметим, что ранее в Разумном сработала система ПВО. Пострадали кафе, ЛЭП и 11 автомобилей. Пострадавших среди мирных жителей нет.

Кафе, ЛЭП и 11 машин пострадали в результате работы ПВО под Белгородом
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгородский район#Владимир перцев#Выезд#Посёлок#Спецоперация#СВО#Разумное
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