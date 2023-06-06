Насколько сейчас опасно в Разумном? Отвечает глава Белгородского района Перцев

Белгородцы интересуются, каков уровень опасности в Разумном, и спрашивают у властей, стоит ли уезжать из посёлка. Соответствующий вопрос главе Белгородского района Владимиру Перцеву задала местная жительница. Как ответил Перцев, он понимает озабоченность женщины.