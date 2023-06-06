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Металлоинвест подвёл итоги восьмого грантового конкурса «Вместе! С моим городом»

6 июня 2023, 10:40
Фото: Металлоинвест
Компания «Металлоинвест»подвела итоги восьмого грантового конкурса «Вместе! С моим городом». На конкурс поступило 259 заявок от жителей и организаций Старого Оскола, Губкина и Железногорска. Гранты получили 47 социальных проектов, которые будут реализованы до 30 ноября 2023 года.
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Конкурс

Церемония награждения победителей состоится 6 июня в Губкине, 7 июня в Старом Осколе, 9 июня в Железногорске.

В этом году максимальная сумма гранта увеличена вдвое — до 100 тысяч рублей для физических лиц, для юридических лиц — до 400 тысяч рублей. Общий фонд конкурса составил более 9 млн рублей, включая спонсорскую поддержку малого бизнеса.

Также была оптимизирована структура номинаций. Теперь их пять: «Город для жизни», «Культурный город», «Спортивный город», «Умный город» и «Эко Город». Ранее выделенные в отдельные категории проекты, подразумевавшие участие партнеров, волонтеров и реализацию проектов на социальных объектах Компании можно будет реализовать в любой из номинаций.

В этом году лидируют предложения по развитию культурных, образовательных и спортивных направлений.Самыми популярными оказались номинации«Культурный город» (66 заявок), «Умный город» (39 заявок) и «Спортивный город» (35 заявок).

Фото: Металлоинвест

На изучение традиций и культурного наследия городов присутствия Компании и страны в целом направлены проект «Связь времен, людей и территорий», экскурсии по памятникам воинской славы «Маршрут Победы» и многие другие.

Среди проектов, направленных на всестороннее развитие детей и молодежи, пенсионеров, детей с ограниченными возможностями здоровья — «Смарт клуб „Крылатые сердца“.

Пропаганде спорта и здорового образа жизни посвящены такие проекты, как «Кроссфит. Спорт сильных», выездные семейные праздники «Семейный спортзал на колесах» и другие.

Проекты — получатели грантов:

Старый Оскол

  • Проект по повышению компьютерной грамотности у пожилых «Смарт клуб „Крылатые сердца“ от Счастливая Е.М.и команды школьников
  • Витраж — металл в стекле, стекло в металле от Лазебная Т.Е.
  • Фестиваль «Мы можем всё» от МОО «Святое Белогорье против детского рака»
  • Трогательное искусство Оскола от МБУК «Старооскольский художественный музей»
  • Хотите FeParty — нате! от МАУК «Центр культурного развития „Молодёжный“
  • Серия музыкальных батлов на базе творческого объединения «Музыка улиц» гитарной школы Extrememusic от РаевскогоН.А.
  • Семейный спортзал на колёсах от МАОУ «Средняя политехническая школа №33»
  • Сказ о металле от МАУК ЦКР «Горняк»
  • Вкусные истории от ГБУ «Старооскольский центр развития и социализации физкультурно-спортивной направленности „Старт“
  • Сообщество молодых краеведов «Вместе с историей» от СОФ МГРИ
  • Подари дом птицам от Проскурина И.В.
  • Ассамблея классического искусства, посвящённая С. В. Рахманинову от МБУДО «Детская школа искусств №5»
  • Связь времён, людей и территорий от МБУК «Старооскольский краеведческий музей»
  • Футбольная жара от АНО ФК «Молния-31»

Губкин

  • АРТ-стенка от Антоненко Е.Н.
  • QультуRный код малой родины от МБУК «Территориальный организационно-методический центр народного творчества»
  • Маршрут Победы от МБУК «Губкинский краеведческий музей»
  • Эко игры от ПО БОО ОПРК «Профорганизация ЦБС г. Губкина»
  • Путешествие к центру руды от МБУ ДО «Станция юныхтуристов»
  • Инженерное лето от МБОУ «Образовательный комплекс „СтартУМ“
  • Шаг за шагом в мир профессий от МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №19 „Светлячок“
  • По следам мамонта от МБУДО «Станция юных натуралистов»
  • Встречи в ШКАФУ от Дорошенко К.Ю.
  • Медиашкола «НеПРЕССные новости от МАУ „Губкинский телерадиокомитет“
  • Давай друЖИТЬ! От МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №39 „Золотая рыбка“
  • Кроссфит. Спорт сильных от СмирноваВ.Н.
  • Супермозг от МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №21 „Ивушка“
Металлоинвест профинансировал строительство спортивно-игрового комплекса в Губкине
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#Металлоинвест#Конкурс#Грант#Город#Общество#Белгородская область#Кристина Семенчук
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