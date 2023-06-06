Металлоинвест подвёл итоги восьмого грантового конкурса «Вместе! С моим городом»

Также была оптимизирована структура номинаций. Теперь их пять: «Город для жизни», «Культурный город», «Спортивный город», «Умный город» и «Эко Город». Ранее выделенные в отдельные категории проекты, подразумевавшие участие партнеров, волонтеров и реализацию проектов на социальных объектах Компании можно будет реализовать в любой из номинаций.