Металлоинвест подвёл итоги восьмого грантового конкурса «Вместе! С моим городом»

Posted Сегодня, 10:40
Published Сегодня, 10:40
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Updated Сегодня, 10:45
Церемония награждения победителей состоится 6 июня в Губкине, 7 июня в Старом Осколе, 9 июня в Железногорске.
В этом году максимальная сумма гранта увеличена вдвое — до 100 тысяч рублей для физических лиц, для юридических лиц — до 400 тысяч рублей. Общий фонд конкурса составил более 9 млн рублей, включая спонсорскую поддержку малого бизнеса.
Также была оптимизирована структура номинаций. Теперь их пять: «Город для жизни», «Культурный город», «Спортивный город», «Умный город» и «Эко Город». Ранее выделенные в отдельные категории проекты, подразумевавшие участие партнеров, волонтеров и реализацию проектов на социальных объектах Компании можно будет реализовать в любой из номинаций.
В этом году лидируют предложения по развитию культурных, образовательных и спортивных направлений.Самыми популярными оказались номинации«Культурный город» (66 заявок), «Умный город» (39 заявок) и «Спортивный город» (35 заявок).
На изучение традиций и культурного наследия городов присутствия Компании и страны в целом направлены проект «Связь времен, людей и территорий», экскурсии по памятникам воинской славы «Маршрут Победы» и многие другие.
Среди проектов, направленных на всестороннее развитие детей и молодежи, пенсионеров, детей с ограниченными возможностями здоровья — «Смарт клуб „Крылатые сердца“.
Пропаганде спорта и здорового образа жизни посвящены такие проекты, как «Кроссфит. Спорт сильных», выездные семейные праздники «Семейный спортзал на колесах» и другие.
Проекты — получатели грантов:
Старый Оскол
Губкин