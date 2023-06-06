«Как там город, стоит?» Какие вопросы задают шебекинцы властям

Posted Сегодня, 09:34
Published Сегодня, 09:34
Modified Сегодня, 09:36
Updated Сегодня, 09:36
Глава горокруга Владимир Жданов встретился с шебекинцами в пункте временного размещения в Белгороде. Чиновник отвечал на вопросы жителей, касающиеся ряда возникших проблем.
Как отметил Жданов, в ПВР для людей стараются обеспечить максимально комфортные условия. В пункте дежурят медики, представители соцзащиты, волонтёры, работают детские игровые комнаты, а шебекинцев обеспечивают питанием.
Люди задавали множество вопросов: об оплате коммунальных услуг, кредитов, о получении медпомощи и трудоустройстве. Часто задавали и ещё один вопрос.
«Самый первый вопрос, который задают: „Как там город, стоит?“ Стоит. И трудом шебекинцев он обязательно станет ещё краше и лучше, чем был. Восхищаюсь мужеством и настроем наших людей», — отметил Жданов.