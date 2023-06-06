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«Как там город, стоит?» Какие вопросы задают шебекинцы властям

6 июня 2023, 09:34
Фото: страница Владимира Жданова ВК

Глава горокруга Жданов встретился с шебекинцами в белгородском ПВР

Глава горокруга Владимир Жданов посетил шебекинцев в пункте временного размещения в Белгороде. На встрече прозвучало множество вопросов, касающихся оплаты комуслуг, кредитов, трудоустройства. Подробности чиновник рассказал на своей странице в соцсети.

Глава горокруга Владимир Жданов встретился с шебекинцами в пункте временного размещения в Белгороде. Чиновник отвечал на вопросы жителей, касающиеся ряда возникших проблем.

Как отметил Жданов, в ПВР для людей стараются обеспечить максимально комфортные условия. В пункте дежурят медики, представители соцзащиты, волонтёры, работают детские игровые комнаты, а шебекинцев обеспечивают питанием.

Люди задавали множество вопросов: об оплате коммунальных услуг, кредитов, о получении медпомощи и трудоустройстве. Часто задавали и ещё один вопрос.

«Самый первый вопрос, который задают: „Как там город, стоит?“ Стоит. И трудом шебекинцев он обязательно станет ещё краше и лучше, чем был. Восхищаюсь мужеством и настроем наших людей», — отметил Жданов.

Фото: страница Владимира Жданова ВК
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#Наталья Корявых#Владимир Жданов#Шебекинский горокруг#Белгородская область#Шебекино#Белгород#Вынужденные переселенцы#Общество#Приграничье#Пвр#Разрушения#Спецоперация
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