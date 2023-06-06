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Кафе, ЛЭП и 11 машин пострадали в результате работы ПВО под Белгородом

6 июня 2023, 09:01
Фото: Telegram-канал "Лимон Белгород"
Осколками повреждены объекты в Разумном. Пострадавших среди мирных жителей нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. В Белгородском районе под удар ВСУ 5 июня попали также Журавлёвка, Драгунское. Система ПВО дважды работала в Белгороде.
Сюжет
Пво

В понедельник, 5 июня, в посёлке Разумное Белгородского района сработала система ПВО. Повреждения от осколков получили дом, летняя веранда кафе, крыша теплицы, линия электропередачи и 11 машин. Пострадавших среди мирных жителей нет, отметил глава региона.

В тот же день в Драгунском с дрона сбросили самодельное взрывное устройство. Вновь повреждения получил один из энергообъектов. Раненых мирных жителей нет.

По приграничной Журавлёвке выпустили девять миномётных и пять артиллерийских снарядов. Обошлось без пострадавших и разрушений.

Тем временем в Белгороде 5 июня дважды сработала система ПВО. Повреждены два служебных авто, один из них — автомобиль скорой помощи.

Система ПВО, напомним, сработала в районе трёх часов дня и восьми часов вечера. Во второй раз сбили три воздушные цели.

Над Белгородом сработала система ПВО: осколками задело машину скорой помощи
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