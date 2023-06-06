Кафе, ЛЭП и 11 машин пострадали в результате работы ПВО под Белгородом

Posted Сегодня, 09:01
Published Сегодня, 09:01
Modified Сегодня, 09:03
Updated Сегодня, 09:03
В понедельник, 5 июня, в посёлке Разумное Белгородского района сработала система ПВО. Повреждения от осколков получили дом, летняя веранда кафе, крыша теплицы, линия электропередачи и 11 машин. Пострадавших среди мирных жителей нет, отметил глава региона.
В тот же день в Драгунском с дрона сбросили самодельное взрывное устройство. Вновь повреждения получил один из энергообъектов. Раненых мирных жителей нет.
По приграничной Журавлёвке выпустили девять миномётных и пять артиллерийских снарядов. Обошлось без пострадавших и разрушений.
Тем временем в Белгороде 5 июня дважды сработала система ПВО. Повреждены два служебных авто, один из них — автомобиль скорой помощи.
Система ПВО, напомним, сработала в районе трёх часов дня и восьми часов вечера. Во второй раз сбили три воздушные цели.