Гладков: Сегодня противника на территории Белгородской области нет

Posted 6 июня 2023, 11:35
Published 6 июня 2023, 11:35
Modified 6 июня 2023, 11:38
Updated 6 июня 2023, 11:38
Губернатор Вячеслав Гладков заявил, что на территории Белгородской области противника нет. Видеообращение к жителям региона он выпустил 6 июня.
Сегодня противника на территории Белгородской области нет. Много спрашивают и про Новую Таволжанку. На её территории противника нет.
Вячеслав Гладков
Гладков отметил, что жителям приграничья сейчас крайне тяжело, а для власти основная задача — обеспечить безопасность и спокойствие людей.
Губернатор пообщался с шебекинцами, которым начали выдавать гуманитарную помощь. Жители приграничного горокруга спрашивали об оставшихся проблемах. Часть вопросов уже решают — как, например, с квартплатой, выплатами, прорабатывается вопрос предоставления кредитных каникул. По словам Гладкова, вместе с тем остаётся ещё много проблем.
Отметим, что ранее белгородцам стали поступать звонки якобы от полицейских с просьбой помочь в задержании вооружённых группировок. В оперштабе ответили, что сотрудники МВД не стали бы проводить обзвон в мессенджерах. Информацию, переданную белгородцам неизвестными лицами с иностранных номеров, назвали фейком.