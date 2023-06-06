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Фонд «ОМК-Участие» организовал для подопечных в Белгороде матч с футбольными звездами

6 июня 2023, 10:47
Фото: Петр Мусин
Благотворительный фонд «ОМК-Участие» (создан по инициативе руководителей и сотрудников Объединенной металлургической компании, ОМК) и волонтеры белгородского завода ОМК провели традиционную акцию ко Дню защиты детей.

В Белгороде для подопечных областного социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних организовали футбольный матч со звездами белгородского футбола.

В учреждении находятся ребята, лишившиеся родительской опеки. Сотрудники белгородского завода ОМК вместе с партнерами акции, сотрудниками кофейни «Знак кофе» и профессиональными спортсменами футбольного клуба «Салют» подарили детям особенный летний праздник. Матч с участием местных звездных игроков Денисом Дёгтевым и Николаем Бояркиным стал настоящим сюрпризом для ребят. Игра завершилась яркой победой команды воспитанников центра. Кроме этого, волонтеры завода провели для детей мастер-класс по изготовлению украшений из бисера. В конце праздника ребят ждали угощения, воздушные шары и подарки.

Фото: Петр Мусин

Подобные праздники для детей фонд провел в семи российских городах, где работают предприятия Объединенной металлургической компании.

«В этом году акция к 1 июня получилась особенной, в каждом городе придумали что-то свое: от сбора средств в поддержку конкретного ребенка до масштабного праздника для детей. Но все они имеют одну цель — оберегать и защищать детство. Огромное спасибо нашим волонтерам, сотрудникам ОМК, социальным партнерам за добрые сердца и желание помочь тем, кто в этом нуждается. Вы помогаете сделать жизнь детей ярче, дарите им улыбки, радость и надежду на лучшее», — отметила генеральный директор фонда «ОМК-Участие» Юлия Мишина.

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#Кристина Семенчук#Омк#Футбольный матч#Сотрудники#Фк салют#Общество#Белгород
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