Фонд «ОМК-Участие» организовал для подопечных в Белгороде матч с футбольными звездами

«В этом году акция к 1 июня получилась особенной, в каждом городе придумали что-то свое: от сбора средств в поддержку конкретного ребенка до масштабного праздника для детей. Но все они имеют одну цель — оберегать и защищать детство. Огромное спасибо нашим волонтерам, сотрудникам ОМК, социальным партнерам за добрые сердца и желание помочь тем, кто в этом нуждается. Вы помогаете сделать жизнь детей ярче, дарите им улыбки, радость и надежду на лучшее», — отметила генеральный директор фонда «ОМК-Участие» Юлия Мишина.