Эвакуированные жители Грайворонского округа попросили оказать им гуманитарную помощь

В ходе вечернего прямого эфира к губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову обратился один из местных жителей. Он сообщил, что жителей сёл Козинка, Глотово и Гора-Подол эвакуировали, но в ПВР они не поехали — «там всё сложно». Поэтому люди снимают жильё в Белгороде на последние деньги, а одежды и постельных принадлежностей у них и вовсе нет. «Бежали из сёл, в чём были», — отметили жители.