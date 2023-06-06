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Published Сегодня, 19:23

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Эвакуированные жители Грайворонского округа попросили оказать им гуманитарную помощь

6 июня 2023, 19:23
Фото: 1MI
По докладу главы округа, жители будут получать продовольственные пайки раз в неделю. Об этом он сообщил во время прямого эфира губернатора.
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СВО

В ходе вечернего прямого эфира к губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову обратился один из местных жителей. Он сообщил, что жителей сёл Козинка, Глотово и Гора-Подол эвакуировали, но в ПВР они не поехали — «там всё сложно». Поэтому люди снимают жильё в Белгороде на последние деньги, а одежды и постельных принадлежностей у них и вовсе нет. «Бежали из сёл, в чём были», — отметили жители.

В прямом эфире губернатор связался с главой Грайворонского округа Геннадием Бондаревым, который сообщил, что гумпомощь на самом деле уже выдают: на сегодняшний день выдано порядка 200 пайков. И на этом ограничиваться не будут: продовольственные пайки будут выдавать жителям раз в неделю. Уже формируется вторая партия.

По поручению Вячеслава Гладкова с повседневными товарами эвакуированным грайворонцам тоже будут помогать.

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#Гуманитарная помощь#Эвакуированные#Общество#СВО#Белгородская область#Грайворонский горокруг#Вячеслав Гладков#Александра Склярова
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