Эвакуированные жители Грайворонского округа попросили оказать им гуманитарную помощь

Posted Сегодня, 19:23
Published Сегодня, 19:23
Modified Сегодня, 19:25
Updated Сегодня, 19:25
В ходе вечернего прямого эфира к губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову обратился один из местных жителей. Он сообщил, что жителей сёл Козинка, Глотово и Гора-Подол эвакуировали, но в ПВР они не поехали — «там всё сложно». Поэтому люди снимают жильё в Белгороде на последние деньги, а одежды и постельных принадлежностей у них и вовсе нет. «Бежали из сёл, в чём были», — отметили жители.
В прямом эфире губернатор связался с главой Грайворонского округа Геннадием Бондаревым, который сообщил, что гумпомощь на самом деле уже выдают: на сегодняшний день выдано порядка 200 пайков. И на этом ограничиваться не будут: продовольственные пайки будут выдавать жителям раз в неделю. Уже формируется вторая партия.
По поручению Вячеслава Гладкова с повседневными товарами эвакуированным грайворонцам тоже будут помогать.