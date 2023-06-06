Posted Сегодня, 10:40
Published Сегодня, 10:40
Modified Сегодня, 10:42
Updated Сегодня, 10:42
Электричка по маршруту Белгород — Разумное продолжит курсировать. Рейсы в рабочие дни сохранили, несмотря на приостановку следования пригородных поездов до станции Нежеголь.
Расписание останется таким же, каким было. С 6 июня рейс № 6077/6078 Белгород — Разумное — Томаровка запустят дополнительно по вторникам и средам. Эти поезда ранее курсировали в понедельник, четверг и пятницу.
Сообщалось, что поезд Белгород — Нежеголь временно перестанет ездить из-за ситуации в Шебекино. Движение приостановили 3 июня. Когда оно возобновится, неизвестно.