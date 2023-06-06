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Электричка по маршруту Белгород — Разумное продолжит курсировать

6 июня 2023, 10:40
Фото: 1MI
Железнодорожники сохранили рейсы на маршруте в рабочие дни, несмотря на приостановку следования поездов до станции Нежеголь, сообщает правительство области со ссылкой на региональный минтранс.

Электричка по маршруту Белгород — Разумное продолжит курсировать. Рейсы в рабочие дни сохранили, несмотря на приостановку следования пригородных поездов до станции Нежеголь.

Расписание останется таким же, каким было. С 6 июня рейс № 6077/6078 Белгород — Разумное — Томаровка запустят дополнительно по вторникам и средам. Эти поезда ранее курсировали в понедельник, четверг и пятницу.

Сообщалось, что поезд Белгород — Нежеголь временно перестанет ездить из-за ситуации в Шебекино. Движение приостановили 3 июня. Когда оно возобновится, неизвестно.

Поезд Белгород — Нежеголь временно перестанет ездить из-за ситуации в Шебекино
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#Наталья Корявых#Транспорт#Безопасность#Белгородская область#Белгородский район#Шебекинский горокруг#Электричка#Минтранс#Разумное#Белгород
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